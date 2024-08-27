Сухаревський відповів, як багато охочих вступає до Сил безпілотних систем

Цього року Україна створила новий вид збройних сил, якого не має жодна країна світу, – Сили безпілотних систем

«Слава Богу, ідуть люди, вірять, і наша задача – не підвести віру людей в нас»

Рекрутинг до Сил безпілотних систем триває безперебійно, однак охочих вступити – недостатньо. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем, полковник Вадим Сухаревський, пише «Укрінформ».

За його словами, процес роботи у цьому напрямку триває. Є ті люди, які готові вступити до Сил безпілотних систем, та які хочуть цього. Сухаревський відзначив, що такі завжди матимуть вибір під час вступу.

«А ті, хто не хочуть, відповідно, по-перше, нам такі не потрібні, а по-друге – треба щось міняти всередині себе, в голові, душі, серці, так, із розумінням того, що ти такий самий і війна ніколи не мине, потім тобі озиратися і відповідати на питання, а де ти був, а що робив?» – зауважує полковник.

На думку військового, у Силах безполітних систем може себе знайти багато людей. «І якраз у плані, наприклад, ефективного застосування розумових, фізичних якостей у безпілотних системах, можливості бути корисним, незважаючи на те, хвора у тебе спина чи не працюють коліна, – це варіант якраз для тих, хто хоче, і для тих, хто може», – зауважив командувач.

Сухаревський додав, що люди записуються до лав операторів дронів, і задача командування не підвести віру людей, дати можливість їм самореалізуватися, що є «одним із основних векторів діяльності всієї команди Сил безпілотних систем».

Нагадаємо, у червні 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України. Полковник Сухаревський брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня, перший наказав стріляти в бойовиків на ураження.

Згодом президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».