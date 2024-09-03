Коли запрацює економічне бронювання: Гетманцев розкрив подробиці

За підрахунками Мінфіну, щомісячні надходження в бюджет від економічного бронювання можуть складати близько 8 млрд гривень

Нардеп назвав економічне бронювання одним із найскладніших питань за останні п’ять років, яке неможливо вирішити так, щоб усі були задоволені

Економічне бронювання від мобілізації може запрацювати в Україні вже цього року. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю rbc.ua.

Нардеп пояснив, що впровадження економічного бронювання – це «складне соціально-політичне рішення». «Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання», – зауважив Гетманцев.

На його думку, це одне з найскладніших питань за п’ять років і його неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні.

За підрахунками Мінфіну, щомісячні надходження в бюджет від економічного бронювання можуть складати близько 8 млрд гривень. Це з урахуванням того, що більшість військовозобов’язаних, які сьогодні працюють та отримують зарплату менше 35 тис. гривень, будуть отримувати по 35 тисяч.

«Я вважаю, що критерій для бронювання у вигляді розміру «білої» зарплати повинен бути. Для будь-якого варіанту бронювання – чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат із «тіні». І в цьому контексті – це правильне рішення», – наголосив нардеп.

При цьому ресурс, на який можна розраховувати для бюджету від економічного бронювання, не є певним. «Не можна стовідсотково бути впевненим, що отримаєш ці гроші. Мінфін порахував 8 млрд гривень на місяць - ну дай Боже, щоб вони були», – сказав Гетманцев.

Нагадаємо, що Міністерство економіки готує декілька моделей економічного бронювання. Представник відомства на засіданні Комітету з фінансової політики заявив, що воно має запрацювати в жовтні-листопаді 2024 року.

До слова, Верховна Рада розробила три концепції економічного бронювання від мобілізації. Концепції економічного резервування були представлені під час зустрічі, організованої Комітетом з питань економічного розвитку. Серед варіантів, які були запропоновані законодавцями, можна виділити:

сплату спеціального збору за бронювання працівників;

бронювання на основі заробітної плати;

змішана модель бронювання.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, що пропонують нові правила «економічного бронювання» працівників. Згідно з цими пропозиціями, підприємства, які сплачують ЄСВ понад 40 тис. грн та мають штатну чисельність від 10 осіб, зможуть забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів.