Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Запросив військового на підставне «побачення», щоб підірвати. СБУ затримала агента РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Запросив військового на підставне «побачення», щоб підірвати. СБУ затримала агента РФ
Підготовкою теракту займався 35-річний житель Чернігова
фото: СБУ

Фігурант мав виготовити та закласти вибухівку поблизу місця зустрічі

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у Чернігові. Викрито російського агента, який збирався підірвати бійця ЗСУ за допомогою саморобної бомби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант мав виготовити вибухівку та закласти її поблизу багатоквартирного будинку, куди повинен був прибути військовий. «Щоб заманити українського захисника на місце запланованого теракту, ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка потім запросила його «на побачення». Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і тим самим врятували воїна ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці кажуть, що підготовкою теракту займався 35-річний місцевий дезертир, який потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав як заробити грошей у Telegram. Після вербування агент за інструкцією куратора мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) та спорядити його мобільним телефоном для дистанційної активації.

«Також фігурант розмістив на місці запланованого теракту приховану мінікамеру із віддаленим доступом для ФСБ. У такий спосіб рашисти сподівалися відстежити прибуття військового на «локацію» та підірвати його», – зазначає СБУ.

Знайдена у фігуранта саморобна вибухівка
Знайдена у фігуранта саморобна вибухівка
фото: СБУ

Під час обшуків у фігуранта вилучено заховані в рюкзак компоненти для виготовлення СВП та смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом. Кримінальне провадження розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), триває розслідування.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція викрили двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які на замовлення РФ вчиняли підпали на Буковині. За матеріалами справи, фігурантами виявились 27-річні громадяни сусідньої європейської країни.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала продавчиню мілітарі-магазину в Краматорську, яка коригувала російські атаки по місту.

Читайте також:

Теги: СБУ російські агенти Чернігів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітники СБУ викрили підконтрольний РФ суховантаж у торговельному порту Одеси
СБУ арештувала в Одесі судно «тіньового» флоту РФ
Вчора, 11:12
Співробітники СБУ затримали агентів «на гарячому», коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області
Затримано іноземців, які на замовлення РФ вчиняли підпали на Буковині
9 грудня, 10:10
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ затримала російського агента, який готував теракт у Миколаєві
5 грудня, 10:54
Отець Юстин Бойко отримав повідомлення в соцмережі від користувача, який погрожував йому смертю
У Львові дитячий стоматолог погрожував вбити священника УГКЦ: деталі скандалу
26 листопада, 18:11
Суд визнав громадянина України винним у вчиненні терористичних дій
Литва засудила українця до трьох років вʼязниці за підпал магазину Ikea
24 листопада, 21:35
Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна
За хабарі ухвалювали «потрібні» рішення в судах. В Одесі викрито суддю та адвокатку
24 листопада, 10:18
НАБУ опрацьовує звернення СБУ
Операція «Мідас». СБУ запросила у НАБУ матеріали справи з ознаками держзради
21 листопада, 20:54
Окупанти доручили харківʼянину відстежувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ
21 листопада, 10:48
Молодик знайшов в інтернеті оголошення про «роботу», яка полягала у підпалах автівок на території Києва
Підпал автівок в Оболонському районі: поліція затримала 18-річного юнака (фото)
13 листопада, 12:10

Кримінал

Запросив військового на підставне «побачення», щоб підірвати. СБУ затримала агента РФ
Запросив військового на підставне «побачення», щоб підірвати. СБУ затримала агента РФ
Жінка ошукувала захисників, видаючи себе за «координаторку» фонду Федишин: що вирішив суд
Жінка ошукувала захисників, видаючи себе за «координаторку» фонду Федишин: що вирішив суд
У Житомирі школярка хотіла здійснити теракт у житловому кварталі міста (фото)
У Житомирі школярка хотіла здійснити теракт у житловому кварталі міста (фото)
Коломойський заявив про замах на Міндіча
Коломойський заявив про замах на Міндіча
НАБУ перевіряє походження коштів на застави за фігурантів операції «Мідас»
НАБУ перевіряє походження коштів на застави за фігурантів операції «Мідас»
Офіс генпрокурора приховав дані про кількість СЗЧ та дезертирства
Офіс генпрокурора приховав дані про кількість СЗЧ та дезертирства

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua