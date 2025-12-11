Запросив військового на підставне «побачення», щоб підірвати. СБУ затримала агента РФ

Фігурант мав виготовити та закласти вибухівку поблизу місця зустрічі

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у Чернігові. Викрито російського агента, який збирався підірвати бійця ЗСУ за допомогою саморобної бомби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант мав виготовити вибухівку та закласти її поблизу багатоквартирного будинку, куди повинен був прибути військовий. «Щоб заманити українського захисника на місце запланованого теракту, ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка потім запросила його «на побачення». Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і тим самим врятували воїна ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці кажуть, що підготовкою теракту займався 35-річний місцевий дезертир, який потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав як заробити грошей у Telegram. Після вербування агент за інструкцією куратора мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) та спорядити його мобільним телефоном для дистанційної активації.

«Також фігурант розмістив на місці запланованого теракту приховану мінікамеру із віддаленим доступом для ФСБ. У такий спосіб рашисти сподівалися відстежити прибуття військового на «локацію» та підірвати його», – зазначає СБУ.

Знайдена у фігуранта саморобна вибухівка фото: СБУ

Під час обшуків у фігуранта вилучено заховані в рюкзак компоненти для виготовлення СВП та смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом. Кримінальне провадження розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), триває розслідування.

