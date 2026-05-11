Матір стала свідком злочину. На Вінниччині батько зґвалтував доньку

Наталія Порощук
Наталія Порощук
фото: Офіс генпрокурора

На Вінниччині під варту відправлено батька, який зґвалтував неповнолітню доньку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Подія сталася 5 травня близько одинадцятої вечора у приватному домоволодінні на Вінниччині.  За даними слідства, 17-річна потерпіла прибирала на кухні, коли її батько п’яним повернувся з роботи. Застосувавши силу, він зґвалтував свою доньку. В цей час з подвір’я повернулася матір, яка стала свідком злочину», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка негайно викликала правоохоронців, які затримали 38-річного чоловіка.

Родина багатодітна: потерпіла має братів та сестер віком від п’яти до п’ятнадцяти років. Наразі з ними працюють фахівці, аби встановити чи виключити можливі факти вчинення батьком злочинів щодо них. 

Чоловіку інкриміновано зґвалтування (ч. 3 ст. 152 КК України), за скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років. До підозрюваного застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

До слова, на Одещині 74-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за ґвалтування 13 хлопчиків. Розслідування справи тривало 4,5 роки.

До слова, ювенальні прокурори Миргородської окружної прокуратури довели вину мешканця одного із сіл Полтавщини у сексуальному насильстві та зґвалтуванні трьох малолітніх дівчат. Суд призначив йому 14 років позбавлення волі.

