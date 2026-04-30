Антикорупційний суд зменшив заставу ексголові «Нафтогазу» Коболєву

Ростислав Вонс
Андрію Коболєву інкриміновано незаконне отримання премії за перемогу «Нафтогазу» у Стокгольмському арбітражі
Феміда зменшила розмір застави із 80 млн грн до 50 млн грн

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для колишнього голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Йому було зменшено заставу із 80 млн грн до 50 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Захист пояснив клопотання тим, що заставодавець хоче повернути кошти нібито для енергетичних проєктів. Також зазначили, що ризики зменшилися, бо вже допитали майже всіх свідків. Наразі залишилося ще два свідки обвинувачення, які відмовляються давати показання та три свідки, які перебувають за кордоном. Виконується запит про міжнародну-правову допомогу.

Водночас прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не погоджувався із позицією захисту, наголошуючи на ризику втечі та впливу на свідків.

Нагадаємо, у січні 2023 року слідчі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Натомість сторона захисту все заперечує і вважає ці виплати законними.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів. Що цікаво: коли у квітні 2021-го підозрюваного «пішли» з «Нафтогазу», на прощання йому виплатили ще 338,6 млн грн премії. При цьому станом на 2017 рік керівник НАК «Нафтогаз України» вважався одним із найбільш високооплачуваних керівників енергетичних компаній Європи. Він отримував середню місячну зарплату в еквіваленті 31,5 тис. євро, що було у 136 разів більше за середню заробітну плату по країні. Щоправда, це мова лише про зарплату, бо виплати були набагато більшими, враховуючи солідні щомісячні премії.

У Хмельницькому дитина випала з вікна шостого поверху, поки мати мила посуд
Житель Сумщини виманив у народної артистки $128 тис. під виглядом агента СБУ
На Рівненщині чоловік відкрив вогонь по військових та поліції: є поранені
Польська поліція знайшла тіло зниклої українки
Відмивання 9 млн грн. Справу нардепа Шевченка скеровано до суду
