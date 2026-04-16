Дніпро: ворог вдарив по будинках, п'ятеро людей отримали поранення

Наслідки атаки на Дніпро у ніч на 16 квітня 2026 року

Станом на 03:40 загроза нових ударів зберігається

У ніч на 16 квітня російські окупаційні війська завдали ударів по житлових районах Дніпра. Внаслідок атаки виникли пожежі одразу на кількох локаціях. За попередніми даними, ворог атакував місто балістикою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок. За попередньою інформацією, п'ятеро людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Дніпро.

Троє з них госпіталізовані. 40-річна жінка у важкому стані.

Загроза нових ударів зберігається. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч на 16 квітня російські терористи запустили у бік столиці балістичні ракети. У Києві зафіксовано перші наслідки ворожої балістичної атаки. Постраждали три райони – Подільський, Оболонський та Шевченківський.

В Оболонському районі поранення отримали медики, які виїхали на виклик. У Подільському зафіксовано пошкодження за різними адресами, загинула 12-річна дитина, щодо наслідків у Шевченківському районі – інформація уточнюється.