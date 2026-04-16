Дніпро: ворог вдарив по будинках, п'ятеро людей отримали поранення

Іванна Гончар
Наслідки атаки на Дніпро у ніч на 16 квітня 2026 року
фото: Дніпропетровська ОВА

Станом на 03:40 загроза нових ударів зберігається

У ніч на 16 квітня російські окупаційні війська завдали ударів по житлових районах Дніпра. Внаслідок атаки виникли пожежі одразу на кількох локаціях. За попередніми даними, ворог атакував місто балістикою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок. За попередньою інформацією, п'ятеро людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Дніпро.

Троє з них госпіталізовані. 40-річна жінка у важкому стані.

Загроза нових ударів зберігається. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч на 16 квітня російські терористи запустили у бік столиці балістичні ракети. У Києві зафіксовано перші наслідки ворожої балістичної атаки. Постраждали три райони – Подільський, Оболонський та Шевченківський.

В Оболонському районі поранення отримали медики, які виїхали на виклик. У Подільському зафіксовано пошкодження за різними адресами, загинула 12-річна дитина, щодо наслідків у Шевченківському районі – інформація уточнюється.

Читайте також:

Читайте також

Уламки безпілотника димляться під Монументом Незалежності на Майдані
Уламки ворожого дрона впали біля підніжжя Монумента Незалежності в Києві (відео)
16 березня, 10:07
Депутатка Дніпропетровської обласної ради Олена Чиркова
У Дніпрі депутатка облради назвала дітей з генетичними хворобами «дебілами»: Лубінець відреагував
19 березня, 15:11
Наслідки атаки на Бровари у ніч на 22 березня
У Броварах внаслідок атаки РФ пошкоджені підприємства і будинки
22 березня, 02:16
Окупанти запустили безпілотник по багатоповерховому житловому будинку
Росія вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі
26 березня, 10:23
Пошкоджений будинок через атаку РФ
Удар по девʼятиповерхівці в Харкові: рятувальники показали наслідки
27 березня, 07:37
Повідомлення про евакуацію в поїзді спричинило хвилю коментарів
Нічні евакуації пасажирів з поїзду викликали резонанс у мережі: що відомо
30 березня, 08:43
Дим на місці влучань внаслідок обстрілу Житомирщини 3 квітня 2026 року
На Житомирщині через російський удар загинула людина, є поранені
3 квiтня, 13:26
Окупанти цілеспрямовано б’ють по критичній інфраструктурі та логістиці Одеської області
Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: пошкоджено іноземне судно
14 квiтня, 08:18
Наслідки обстрілу Дніпра увечері 15 квітня
Атака на Дніпро: двоє малюків поранені, пошкоджені будинки
Сьогодні, 00:46

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
14 квiтня, 15:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
