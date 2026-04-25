Суд покарав голову ТЦК на Закарпатті за перешкоджання перевірці Омбудсмана

Дмитро Лубінець розповів подробиці конфлікту на Закарпатті

В Україні вперше винесено судовий вирок керівнику територіального центру комплектування за спробу заблокувати роботу представників Офісу Омбудсмана. Ужгородський міськрайонний суд визнав винним очільника місцевого РТЦК та СП, який намагався завадити моніторинговому візиту правозахисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Ужгородський міськрайонний суд підтвердив, що дії керівника Ужгородського РТЦК та СП були протиправними. Військовий посадовець перешкоджав діяльності регіонального представника Омбудсмана, обмежуючи доступ до приміщень та відмовляючи у наданні необхідної інформації.

Цей випадок став першим в Україні, коли за подібні дії посадова особа ТЦК понесла безпосередню відповідальність перед законом.

За словами Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, за спробами заблокувати перевірку стояло бажання приховати серйозні правопорушення всередині установи. Під час моніторингу на Закарпатті представники Офісу Омбудсмана виявили факти перебування громадян у приміщеннях ТЦК без належних на те правових підстав. Також випадки застосування металевих кайданок до затриманих та дії, що мають ознаки приниження людської гідності.

Наразі всі зафіксовані матеріали вже передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Дмитро Лубінець наголосив, що подібні інциденти не є поодинокими – спроби недопуску моніторингових груп трапляються у різних регіонах країни. Проте випадок в Ужгороді має стати «чітким сигналом» для всіх посадовців.

«Це чіткий сигнал – парламентський контроль не може блокуватися, а такі дії мають правові наслідки. Водночас ці матеріали вже перебувають у роботі правоохоронних органів», – заявив Омбудсман.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини пообіцяв тримати на особистому контролі кожен випадок перешкоджання роботі його представників, забезпечуючи жорстку юридичну реакцію на кожне таке порушення.

Нагадаємо, Сили оборони України відреагували на звіт уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про жахливі умови в Ужгородському РТЦК та СП. Військові наголосили, що розпочато перевірку.