Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Суд покарав голову ТЦК на Закарпатті за перешкоджання перевірці Омбудсмана

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Суд покарав голову ТЦК на Закарпатті за перешкоджання перевірці Омбудсмана
Працівника ТЦК засудили за перешкоджання діяльності Омбудсмана України
фото: Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець розповів подробиці конфлікту на Закарпатті

В Україні вперше винесено судовий вирок керівнику територіального центру комплектування за спробу заблокувати роботу представників Офісу Омбудсмана. Ужгородський міськрайонний суд визнав винним очільника місцевого РТЦК та СП, який намагався завадити моніторинговому візиту правозахисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Ужгородський міськрайонний суд підтвердив, що дії керівника Ужгородського РТЦК та СП були протиправними. Військовий посадовець перешкоджав діяльності регіонального представника Омбудсмана, обмежуючи доступ до приміщень та відмовляючи у наданні необхідної інформації.

Цей випадок став першим в Україні, коли за подібні дії посадова особа ТЦК понесла безпосередню відповідальність перед законом.

За словами Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, за спробами заблокувати перевірку стояло бажання приховати серйозні правопорушення всередині установи. Під час моніторингу на Закарпатті представники Офісу Омбудсмана виявили факти перебування громадян у приміщеннях ТЦК без належних на те правових підстав. Також випадки застосування металевих кайданок до затриманих та дії, що мають ознаки приниження людської гідності.

Наразі всі зафіксовані матеріали вже передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Дмитро Лубінець наголосив, що подібні інциденти не є поодинокими – спроби недопуску моніторингових груп трапляються у різних регіонах країни. Проте випадок в Ужгороді має стати «чітким сигналом» для всіх посадовців.

«Це чіткий сигнал – парламентський контроль не може блокуватися, а такі дії мають правові наслідки. Водночас ці матеріали вже перебувають у роботі правоохоронних органів», – заявив Омбудсман.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини пообіцяв тримати на особистому контролі кожен випадок перешкоджання роботі його представників, забезпечуючи жорстку юридичну реакцію на кожне таке порушення.

Нагадаємо, Сили оборони України відреагували на звіт уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про жахливі умови в Ужгородському РТЦК та СП. Військові наголосили, що розпочато перевірку. 

Читайте також:

Теги: ТЦК Лубінець суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Суд покарав голову ТЦК на Закарпатті за перешкоджання перевірці Омбудсмана
Суд покарав голову ТЦК на Закарпатті за перешкоджання перевірці Омбудсмана
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua