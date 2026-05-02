У Дніпрі підліток вирішив похизуватись зброєю – все завершилось трагедією

Іванна Гончар
Підліток запросив друзів до себе додому для демонстрації зброї
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

16-річному повідомлено про підозру у вбивстві через необережність

У Дніпрі 16-річному юнаку повідомили про підозру після трагічного інциденту, внаслідок якого загинув його 17-річний знайомий. Подія сталася 26 квітня. Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини, пише «Главком».

За попередніми даними слідства, підліток запросив друзів до себе додому та під час демонстрації зброї, яка зберігалася в будинку, з необережності здійснив постріл у бік товариша.

Отримане поранення виявилося смертельним – 17-річний хлопець помер. 29 квітня слідчі повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України – вбивство через необережність.

Крім того, правоохоронці відкрили додаткові провадження за фактами недбалого зберігання зброї та незаконного поводження з нею.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Хмельницькому патрульні затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред вулиці. Інцидент трапився 28 квітня.

Читайте також

У Харкові чоловік влаштував стрілянину в метро
У Харкові чоловік влаштував стрілянину в метро
26 квiтня, 22:52
Поліція Київщини затримала чоловіка
Стрілянина в Бучі: правоохоронці розкрили деталі інциденту
25 квiтня, 11:57
В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення
Справа Фаріон: обвинувачений відмовився від адвокатів
24 квiтня, 19:55
Затриманого передали слідчим
В Івано-Франківську сталася стрілянина (відео)
23 квiтня, 15:50
Унаслідок російської атаки постраждали щонайменше 13 будинків
Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: знищено оселі з шостого по дев'ятий поверхи
23 квiтня, 09:46
Удар по Дніпру, вибухи в Криму: головне за ніч
Удар по Дніпру, вибухи в Криму: головне за ніч
23 квiтня, 05:50
За даними слідства, 17 квітня ввечері підозрюваний дістав пневматичний пістолет та здійснив не менше чотирьох пострілів у свою знайому
У Кривому Розі взято під варту 18-річного хлопця, який стріляв у дитину
20 квiтня, 17:59
На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД
У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях
18 квiтня, 17:25
В одному з навчальних закладів Чопа учень поранив однокласника
Стрілянина у школі на Закарпатті: поліція розслідує інцидент як теракт
16 квiтня, 21:52

В Україні до +15° тепла: прогноз погоди на 2 травня 2026
В Україні до +15° тепла: прогноз погоди на 2 травня 2026
Пухнасте «підкріплення». Бійці 92-ї ОШБр показали новонароджених кошенят
Пухнасте «підкріплення». Бійці 92-ї ОШБр показали новонароджених кошенят
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаєві
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаєві
2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва

Новини

Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
30 квiтня, 17:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
