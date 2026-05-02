У Дніпрі підліток вирішив похизуватись зброєю – все завершилось трагедією

Підліток запросив друзів до себе додому для демонстрації зброї

16-річному повідомлено про підозру у вбивстві через необережність

У Дніпрі 16-річному юнаку повідомили про підозру після трагічного інциденту, внаслідок якого загинув його 17-річний знайомий. Подія сталася 26 квітня. Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини, пише «Главком».

За попередніми даними слідства, підліток запросив друзів до себе додому та під час демонстрації зброї, яка зберігалася в будинку, з необережності здійснив постріл у бік товариша.

Отримане поранення виявилося смертельним – 17-річний хлопець помер. 29 квітня слідчі повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України – вбивство через необережність.

Крім того, правоохоронці відкрили додаткові провадження за фактами недбалого зберігання зброї та незаконного поводження з нею.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

