У Дніпрі зросла кількість постраждалих від удару РФ: що відомо

Російські окупаційні війська здійснили понад 30 атак на Дніпропетровську область, застосувавши весь арсенал наявного озброєння – від артилерії до авіабомб. Найважча ситуація у Дніпрі, де ворожий удар призвів до численних жертв та значних руйнувань на промислових підприємствах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа.

Внаслідок комбінованого удару по обласному центру пошкоджень зазнали місцеві підприємства. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив загибель чотирьох людей.

Кількість поранених зросла до 19 осіб. Ситуація з госпіталізованими залишається напруженою:

Четверо чоловіків (віком 23, 33, 44 та 52 роки) перебувають у лікарні у важкому стані.

13 постраждалих мають поранення середньої тяжкості.

Решта потерпілих отримують допомогу амбулаторно.

Нікопольський район знову став ціллю для системної артилерії та дронів. Ворог атакував райцентр, а також Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Томаківську громади.

Серед пошкоджених об’єктів цивільної інфраструктури адмінбудівля, готель, багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також автотранспорт місцевих мешканців.

Не вщухали обстріли й в інших частинах області. У Синельниківському районі під удар потрапила Дубовиківська громада – там зафіксовано пошкодження приватного будинку та господарчої споруди. У Криворізькому районі внаслідок атак агресора постраждала критична інфраструктура.

Загалом для терору мирного населення протягом доби окупанти використовували ракети, керовані авіабомби, артилерію та безпілотники.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками. У Дніпрі через російську атаку пошкоджено три приватні будинки. Понівечено обʼєкт критичної інфраструктури.

62-річний чоловік дістав поранень через ворожу атаку на Дніпро. Пожежі у приватному секторі рятувальники загасили. Окрім житлової забудови, пошкоджені авто.