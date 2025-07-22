Вирок у справі MH17. Європейський суд врахував свідчення українського медіарегулятора

Частина рішення Європейського суду з прав людини ґрунтується на роботі українського медіарегулятора

Велика палата Європейського суду з прав людини взяла до уваги матеріали, які були зібрані українським медіарегулятором. У пункті 1332 рішення у справі «Україна та Нідерланди проти Російської Федерації» суд процитував виступ голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим’юк на 55-му засіданні Європейської платформи регуляторних органів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу нацради.

«Російська агресія проти України розпочалася у 2014 році як «гібридна війна», у якій важливу роль відігравала витончена пропаганда. Вже з весни 2014 року Україна втратила 175 частотних присвоєнь у районах, захоплених так званими «ДНР» і «ЛНР». Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Росія захопила ще 284 частоти, а 164 українські мовники були змушені припинити мовлення. Натомість на цих частотах почали транслюватися російські ЗМІ», – йдеться в рішенні.

Суд визнав, що дії Росії в інформаційному просторі є системною зачисткою української медіасфери. Ці дії визнані порушенням міжнародного права, а відповідальність російської федерації – юридично встановленим фактом. Це означає, що Україні не доведеться доводити ці порушення «з нуля» на майбутніх міжнародних трибуналах – докази вже зібрані, вивчені та закріплені в рішенні ЄСПЛ.

Зазначається, що представники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення брали активну участь у зборі, перевірці та передачі доказів. Тепер ці матеріали стали частиною міжнародного юридичного документа.

Особливо важливо, що частина рішення ЄСПЛ ґрунтується на роботі українського медіарегулятора. Команда Національної ради – аналітики, юристи, експерти – брала активну участь у зборі, перевірці та передачі доказів. Тепер ці матеріали стали частиною міжнародного юридичного документа, що відстоює не лише інтереси України, а й всього світу, який бореться за збереження правди, свободи і міжнародного правопорядку.

Нагадаємо, 9 липня Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за трагедію 2014 року, яка забрала 298 життів. Сім'ї жертв катастрофи MH17 розглядають це рішення як важливу віху у своєму 11-річному прагненні до справедливості.

Судді Європейського суду з прав людини в Страсбурзі виносять рішення у чотирьох справах, порушених Україною та Нідерландами проти Росії, які охоплюють широкий спектр передбачуваних порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення з початку війни, включаючи збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу 17 і викрадення українських дітей. У середу найвищий європейський суд з прав людини виніс два рішення проти Росії.