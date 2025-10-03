Нові деталі у справі вбивства Парубія, викриття на корупції посадовця Мін’юсту. Головне за 3 жовтня

СБУ викрила схему ухилення від мобілізації за участі керівника Центрального управління Мін’юсту

Убивця Парубія отримав підозру у державній зраді, СБУ викрила посадовця Мін’юсту, який організував схему ухилення від мобілізації, Антимонопольний комітет розпочав розслідування проти п’яти найбільших аптечних мереж. «Главком» склав добірку новин 3 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

У Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення очільника Антимонопольного комітету

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення очільника Антимонопольного комітету. Проєкт про звільнення Павла Кириленка вніс народний депутат від «Слуги народу» Максим Павлюк. Він є заступником голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Павло Кириленко є фігурантом низки кримінальних проваджень, зокрема його обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про відсторонення Павла Кириленка з посади. Однак Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора.

Уперше в історії жінка очолила Англіканську церкву

Єпископ Лондона Сара Маллалі стала архієпископом Кентерберійським. Уперше жінка стала духовним лідером Англіканської церкви. Призначення Маллалі стане офіційним після юридичної церемонії у січні.

До церковної кар’єри жінка працювала медсестрою. У 1999-2004 роках вона обіймала посаду головної медсестри Великої Британії, а у 2005 році отримала звання Дами-командора Ордена Британської імперії за внесок у розвиток сестринської справи та акушерства. Вона була єпископом у 2015 році в Кредитоні, а вже у 2018-му стала 133-м єпископом Лондона.

СБУ викрила посадовця Мін’юсту, який організував схему ухилення від мобілізації

Служба безпеки України ліквідувала схему ухилення від мобілізації, організовану одним із керівників Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

За даними слідства, посадовець пропонував громадянам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених медичних висновків про «погане» здоров’я. Крім того, чиновник обіцяв, що у разі потреби зможе видалити персональні дані клієнтів із розшуку територіальних центрів комплектування. Вартість таких «послуг» становила $20 тис.

Убивця Парубія отримав підозру у державній зраді

Слідчі Служби безпеки зібрали докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата, ексспікера парламенту Андрія Парубія. Згідно з матеріалами справи, понад рік тому фігуранта завербували російські спецслужби. З того часу він отримував ворожі завдання і «звітував» ворогу про їх виконання.

Зловмисник спочатку відстежував та передавав окупантам локації Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним. Після перевірки готовності агента до виконання «складнішого» завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину.

За даними слідства, щоб здійснити вбивство, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства. Однак, правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.

Антимонопольний комітет розпочав розслідування проти п’яти найбільших аптечних мереж

Антимонопольний комітет запідозрив п’ять найбільших українських аптечних мереж у можливій змові та зловживанні під час продажу ліків. Регулятор розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж на ринку. Мова про аптеки «АНЦ», «Доброго дня», «9-1-1», «Подорожник» та «Бажаємо здоров’я». Зазначається, що п’ятірка «контролює 64% роздрібного товарообігу та володіє 42% усіх аптечних точок, що в сукупній кількості становить 7742 торгові точки».

Антимонопольний комітет зазначив, що аналіз наявних матеріалів свідчить, що «з лютого 2025 року простежуються тенденції до зменшення обсягів реалізації лікарських засобів виробництва трьох вітчизняних виробників шляхом обмеження їх наявності в точках реалізації ТОП-5 найбільших аптечних мереж».