Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нові деталі у справі вбивства Парубія, викриття на корупції посадовця Мін’юсту. Головне за 3 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нові деталі у справі вбивства Парубія, викриття на корупції посадовця Мін’юсту. Головне за 3 жовтня
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

СБУ викрила схему ухилення від мобілізації за участі керівника Центрального управління Мін’юсту

Убивця Парубія отримав підозру у державній зраді, СБУ викрила посадовця Мін’юсту, який організував схему ухилення від мобілізації, Антимонопольний комітет розпочав розслідування проти п’яти найбільших аптечних мереж. «Главком» склав добірку новин 3 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

У Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення очільника Антимонопольного комітету

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення очільника Антимонопольного комітету. Проєкт про звільнення Павла Кириленка вніс народний депутат від «Слуги народу» Максим Павлюк. Він є заступником голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Павло Кириленко є фігурантом низки кримінальних проваджень, зокрема його обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про відсторонення Павла Кириленка з посади. Однак Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора.

Уперше в історії жінка очолила Англіканську церкву

Єпископ Лондона Сара Маллалі стала архієпископом Кентерберійським. Уперше жінка стала духовним лідером Англіканської церкви. Призначення Маллалі стане офіційним після юридичної церемонії у січні.

До церковної кар’єри жінка працювала медсестрою. У 1999-2004 роках вона обіймала посаду головної медсестри Великої Британії, а у 2005 році отримала звання Дами-командора Ордена Британської імперії за внесок у розвиток сестринської справи та акушерства. Вона була єпископом у 2015 році в Кредитоні, а вже у 2018-му стала 133-м єпископом Лондона.

СБУ викрила посадовця Мін’юсту, який організував схему ухилення від мобілізації

Служба безпеки України ліквідувала схему ухилення від мобілізації, організовану одним із керівників Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

За даними слідства, посадовець пропонував громадянам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених медичних висновків про «погане» здоров’я. Крім того, чиновник обіцяв, що у разі потреби зможе видалити персональні дані клієнтів із розшуку територіальних центрів комплектування. Вартість таких «послуг» становила $20 тис.

Убивця Парубія отримав підозру у державній зраді

Слідчі Служби безпеки зібрали докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата, ексспікера парламенту Андрія Парубія. Згідно з матеріалами справи, понад рік тому фігуранта завербували російські спецслужби. З того часу він отримував ворожі завдання і «звітував» ворогу про їх виконання.

Зловмисник спочатку відстежував та передавав окупантам локації Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним. Після перевірки готовності агента до виконання «складнішого» завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину.

За даними слідства, щоб здійснити вбивство, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства. Однак, правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.

Антимонопольний комітет розпочав розслідування проти п’яти найбільших аптечних мереж

Антимонопольний комітет запідозрив п’ять найбільших українських аптечних мереж у можливій змові та зловживанні під час продажу ліків. Регулятор розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж на ринку. Мова про аптеки «АНЦ», «Доброго дня», «9-1-1», «Подорожник» та «Бажаємо здоров’я». Зазначається, що п’ятірка «контролює 64% роздрібного товарообігу та володіє 42% усіх аптечних точок, що в сукупній кількості становить 7742 торгові точки».

Антимонопольний комітет зазначив, що аналіз наявних матеріалів свідчить, що «з лютого 2025 року простежуються тенденції до зменшення обсягів реалізації лікарських засобів виробництва трьох вітчизняних виробників шляхом обмеження їх наявності в точках реалізації ТОП-5 найбільших аптечних мереж».

Читайте також:

Теги: Андрій Парубій Міністерство юстиції Антимонопольний комітет Павло Кириленко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політик Денис Маслов каже, що представники бізнес-асоціацій і різних федерацій є лобістами і хочуть першими потрапити до Реєстру прозорості
Денис Маслов: В Україні лобізм часто асоціюють із корупцією. Однак це різні речі
8 вересня, 10:30
Петиція оприлюднена 2 вересня 2025 року
Зареєстровано петицію про надання Андрію Парубію звання Герой України
4 вересня, 13:16
Олена Чернінька написала книгу «Лемберґ: мамцю, ну не плач» у пам'ять про сина, який вважався зниклим безвісти
Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія вирішила всиновити дитину
8 вересня, 08:47
Між Куницьким та Гончаренком розгорівся скандал
У Раді спалахнув скандал: Куницький натякнув Гончаренку на долю Парубія
5 вересня, 10:56
Андрій Парубій орендував номер у готелі «Київ» ще з 2007 року
Слідчі у справі вбивства Парубія виявили зброю у його парламентському номері: деталі
12 вересня, 08:42
Підозрюваний зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до РФ
Убивство Парубія. Правоохоронці знайшли боєприпаси у квартирі кілера
7 вересня, 12:00
Сьогодні голова Європарламенту прибула до Києва
Голова Європарламенту у Раді зробила заяву про вбивство Парубія
17 вересня, 11:53
Регулятор розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання
Антимонопольний комітет розпочав розслідування проти п’яти найбільших аптечних мереж
Сьогодні, 15:34
30 серпня 2025 року у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Герой України посмертно
1 жовтня, 13:59

Події в Україні

Нові деталі у справі вбивства Парубія, викриття на корупції посадовця Мін’юсту. Головне за 3 жовтня
Нові деталі у справі вбивства Парубія, викриття на корупції посадовця Мін’юсту. Головне за 3 жовтня
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
Окупанти вбили третього французького журналіста на війні в Україні
Окупанти вбили третього французького журналіста на війні в Україні
Ворог здійснив найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру
Ворог здійснив найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру
У Полтаві пошкоджено храм ПЦУ через російську атаку
У Полтаві пошкоджено храм ПЦУ через російську атаку
Полтавські рятувальники потрапили під повторний удар (фото)
Полтавські рятувальники потрапили під повторний удар (фото)

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua