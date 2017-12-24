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    Кримінал

    Визначено новий суд, який розглядатиме справу Штепи

    Буде вже п’ятий початок розгляду справи стосовно Штепи
    Апеляційний суд Харківської області вирішив направити кримінальне провадження стосовно екс-мера Слов’янська Нелі Штепи до Жовтневого районного суду міста. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області. Ймовірно, 17 січня провадження потрапить до суду, і протягом максимум п’яти днів призначать перше засідання.
    • Сьогодні, 19:48
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    Неля Штепа у суді
    Фото: Радіо Свобода
    Неля Штепа у суді

    Буде вже п’ятий початок розгляду справи стосовно Штепи

    Апеляційний суд Харківської області вирішив направити кримінальне провадження стосовно екс-мера Слов’янська Нелі Штепи до Жовтневого районного суду міста. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

    Ймовірно, 17 січня провадження потрапить до суду, і протягом максимум п’яти днів призначать перше засідання.

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    Це буде вже п’ятий початок розгляду справи стосовно Штепи.

    Як відомо, 13 січня у Штепи минув призначений судом термін дії запобіжного заходу. З приводу обрання запобіжного заходу прокурори будуть звертатися вже до нового складу суду.

    11 січня дві колегії суддів Ленінського райсуду Харкова заявили про самовідвід у справі екс-мера Слов’янська.

    Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

    У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.

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