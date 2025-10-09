Головна Країна Події в Україні
Встановлено осіб, які перешкоджали обшукам у Почаївській лаврі на Тернопільщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Встановлено осіб, які перешкоджали обшукам у Почаївській лаврі на Тернопільщині
Парафіяни під час проведення обшуків на території Почаївської Свято-Успенської лаври 8 жовтня
фото: Vasyl Ilchyshyn/Facebook

З провокаторами працюють слідчі

Нацполіція встановила осіб, які перешкоджали правоохоронцям проводити обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині. Про це повідомила речниця Національної поліції Юлія Гірдвіліс, передає «Главком» з посиланням на «5 канал».

Зазначається, що з провокаторами працюють слідчі. Відкрито додаткове кримінальне провадження за статтею 345 – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Зауважимо, директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин повідомив 8 жовтня, що під час проведення обшуків на території Почаївської Свято-Успенської лаври в Тернопільській області відбулись провокації, зокрема за участі підлітків.

Встановлено осіб, які перешкоджали обшукам у Почаївській лаврі на Тернопільщині фото 1

Нагадаємо, у середу 8 жовтня, на території Почаївської лаври на Тернопільщині проходили обшуки. Вони відбувалися на території «Всіхсвятської церкви», яка розташована на цвинтарі. Поліція разом з СБУ шукають документи про обставини незаконного привласнення УПЦ МП будівлі храму, який є пам’яткою архітектури.

