Під виглядом чаю збували товар. На Тернопільщині ліквідовано масштабну наркомережу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Під виглядом чаю збували товар. На Тернопільщині ліквідовано масштабну наркомережу
До ліквідації трьох наркогруп були залучені слідчі, оперативники, кримінальні аналітики, спецпідрозділи поліції
фото: Національна поліція України

Підозру оголошено 29 фігурантам, серед яких є неповнолітні

Правоохоронці ліквідували масштабну наркомережу на Тернопільщині. Вилучено 700 кг наркотичної речовини. Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, передає «Главком».

«Ця історія почалася з пильності офіцера служби освітньої безпеки поліції Тернопільської області, яка помітила дивну поведінку учнів однієї зі шкіл. Її спостережливість і небайдужість стали першим кроком до викриття злочинної схеми», – йдеться у повідомленні.

Під виглядом чаю збували товар. На Тернопільщині ліквідовано масштабну наркомережу фото 1

Голова Нацполіції зауважив, що під виглядом звичайного чаю чи нібито вітамінної добавки ділки збували кратом. «Минулого року за ініціативи Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України цей засіб було визнано наркотичним та внесено у перелік небезпечних речовин, оскільки сировина рослини містить алкалоїди, які діють на опіоїдні рецептори мозку та можуть викликати залежність. На жаль, більшість дітей не розуміли небезпечну дію засобу, а купували, бо це «у тренді», – пояснив він.

Під виглядом чаю збували товар. На Тернопільщині ліквідовано масштабну наркомережу фото 2

До ліквідації трьох наркогруп були залучені слідчі, оперативники, кримінальні аналітики, спецпідрозділи поліції, було проведено 80 обшуків у 15 регіонах України, затримано 21 особу, вилучено наркотики, автомобілі та готівку.

Підозру оголошено 29 фігурантам, серед яких є неповнолітні.

До слова, столичні правоохоронці повідомили про підозри двом чоловікам, які налагодили вирощування конопель та збут канабісу по всій території України. Встановлено, що свій «агробізнес» підозрювані облаштували в орендованому гаражі. Саме там і було виявлено рослини, які вирощували, облаштувавши освітлення та полив.

Під виглядом чаю збували товар. На Тернопільщині ліквідовано масштабну наркомережу
Під виглядом чаю збували товар. На Тернопільщині ліквідовано масштабну наркомережу
