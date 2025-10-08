Головна Київ Новини
Ексмеру Ірпеня оголошено підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ексмеру Ірпеня оголошено підозру
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу
Посадовець незаконно передав майновий комплекс та земельну ділянку комунальної власності у приватні руки

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому меру Ірпеня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

За даними слідства, обіймаючи посаду Ірпінського міського голови, посадовець вивів з комунальної власності «Бойлерну». Відповідно до рішення міськради її мали демонтувати та списати з балансу комунального підприємства. Проте, споруда так і залишилася, а земельну ділянку виділили його помічниці нібито під будівництво гаража.

Згодом, як стверджує поліція, даний об’єкт здавали в оренду, а гроші передавалися чиновнику. Через певний час земельну ділянку разом з нерухомістю продали третім особам. Усі документи з продажу оформлювали через приватного нотаріуса – дружину посадовця.

Тож, унаслідок зловживання своїм службовим становищем, посадовець незаконно передав майновий комплекс та земельну ділянку комунальної власності у приватні руки. На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили колишньому меру Ірпеня про підозру за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За даними видання «Твоє місто», йдеться про Олександра Маркушина.

Нагадаємо, у січні Печерський суд Києва відправив міського голову Ірпеня під варту, а також відсторонив Маркушина від виконання обов'язків на час розслідування. У лютому його відправили під цілодобовий домашній арешт. А вже у квітні Київський апеляційний суд скасував рішення про цілодобовий домашній арешт Олександру Маркушину.

Раніше міський голова Ірпеня підтвердив, що Державне бюро розслідувань вручило йому підозру через незаконний перетин кордону. Він пояснив, що на декілька днів виїхав з України, щоб забрати військову допомогу. Маркушин додав, що на два дні заїхав до свого дворічного сина.

