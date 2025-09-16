Головна Країна Кримінал
Батько змусив доньку укласти фіктивний шлюб, щоб «клієнт» отримав відстрочку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
За скоєне фігуранту загрожує покарання – позбавлення волі на строк волі від трьох до восьми років
фото: поліція Львівської області

Батько «нареченої» отримав 200 тис. грн

У Львові судитимуть батька, який змусив власну доньку з ІІ групою інвалідності укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним чоловіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 70-річний львів’янин, донька якого є особою з ІІ групою інвалідності, у такий спосіб забезпечив «клієнту» – громадянину призовного віку, отримання відстрочки від мобілізації під час дії воєнного стану. У 2023 році з корисливих мотивів батько змусив доньку, вразливу через хворобу та скрутне матеріальне становище, укласти фіктивний шлюб. За це отримав 200 тис. грн.

Батько змусив доньку укласти фіктивний шлюб, щоб «клієнт» отримав відстрочку фото 1

Перед цим «клієнт» розлучився зі своєю офіційною дружиною. Уклавши новий фіктивний шлюб, він отримав відстрочку від мобілізації на військову службу в умовах воєнного стану.

Організатора оборудки – батька «нареченої», викрили оперативники Управління міграційної поліції у Львівській області спільно з слідчими відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне фігуранту загрожує покарання – позбавлення волі на строк волі від трьох до восьми років

До слова, 43-річна жителька Київщини шляхом фіктивного одруження сприяла військовозобов’язаному у незаконному переправленні через державний кордон. За допомогою Telegram вона знайшла «клієнта» і отримала $5 тис. за укладення шлюбу у Львові.

 Як відомо, інвалідність дружини дає право навіть військовозобов’язаному не тільки уникнути мобілізації, але й виїхати за межі країни. Раніше такі жінки пропонували себе в якості дружини за $1500 – $3 тис., то зараз правоохоронцями фіксуються випадки, коли жінки вимагають за таку «послугу» від $4 тис. до $10 тис.

