За теракт в Оленівці відповідальна Росія – ISW

Усі докази показали, що атаку здійснив не Київ

Американський Інститут вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що Росія несе відповідальність за масове вбивство українських військовополонених в результаті вибуху 28 липня у в'язниці в Оленівці Донецької області. Про це йдеться у звіті Інституту.

Супутникові та інші знімки показують, що в результаті нападу було пошкоджено тільки одну будівлю, стіни цієї будівлі не були зруйновані, і навколо не залишилося воронок від снарядів, що дуже переконливо свідчить про те, що руйнування в'язниці було результатом закладеного всередині запального або вибухового пристрою.

Один американський чиновник заявив Politico, що «докази показали, що атаку не здійснив Київ». Якби Україна використовувала для нанесення удару щось інше, ніж Himars, атака майже напевно залишила б супутні пошкодження навколо об'єкта, включаючи воронки та інші пошкоджені будівлі.

«Немає жодних доказів того, що українські сили використовували надані США Himars, одні з єдиних засобів з наявного в Києва озброєння, які є достатньо точними, щоб завдати такого роду обмеженої шкоди, яку видно на супутникових та інших зображеннях, для удару по в’язниці», – зазначає ISW.

Таким чином, вважає ISW, Росія несе всю відповідальність за цей напад на українських військовополонених.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Супутникові фото колонії у Оленівці, зроблені компанією Maxar Technologies, продемонстрували масштаби руйнувань після імовірного обстрілу території, де перебували українські полонені. Знімки об’єкту, зроблені до та після трагедії.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що українських полонених у колонії в Оленівці вбили термобаричною зброєю.