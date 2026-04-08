Закарпаття: жінка за $1 тис. здала «в оренду» власних дітей для жебракування

Жінку затримали неподалік Іршави одразу після отримання грошей

32-річна мешканка села Ільниця Хустського району Закарпатської області за $1 тис. передала «в оренду» на два тижні двох своїх дітей – 11-річного хлопця та п'ятирічну дівчинку. Їх мали використовувати для жебракування в іншому регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Жінка самостійно шукала «покупців» через знайомих і месенджери, пропонуючи дітей для такої «роботи». Її затримали неподалік Іршави одразу після отримання грошей», – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури повідомлено жінці про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України – торгівля людьми, вчинена щодо малолітніх із використанням їхнього уразливого стану. За клопотанням прокуратури суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 1 млн грн. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

«У жінки є ще одна дитина – восьмирічна донька. Прокуратура вже ініціювала питання про позбавлення її батьківських прав. Дітей вилучено з родини. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків», – наголосив Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські затримали пару, яку підозрюють у продажі своєї новонародженої дитини. За словами правоохоронців, 21-річна дівчина та 38-річний співмешканець погодились віддати немовля за $10 тис. (понад 420 тис. грн).

Раніше у Сумах поліція затримала жінку за спробу продати свою новонароджену дитину. За матеріалами справи, 35-річна жителька Сумщини на пізньому терміні вагітності почала шукати охочих придбати її майбутню дитину. Попередньо, вона планувала отримати $30 тис.