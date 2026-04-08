Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Закарпаття: жінка за $1 тис. здала «в оренду» власних дітей для жебракування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Наразі підозрювана перебуває під вартою
фото: Офіс генпрокурора

Жінку затримали неподалік Іршави одразу після отримання грошей

32-річна мешканка села Ільниця Хустського району Закарпатської області за $1 тис. передала «в оренду» на два тижні двох своїх дітей – 11-річного хлопця та п'ятирічну дівчинку. Їх мали використовувати для жебракування в іншому регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Жінка самостійно шукала «покупців» через знайомих і месенджери, пропонуючи дітей для такої «роботи». Її затримали неподалік Іршави одразу після отримання грошей», – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури повідомлено жінці про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України – торгівля людьми, вчинена щодо малолітніх із використанням їхнього уразливого стану. За клопотанням прокуратури суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 1 млн грн. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

«У жінки є ще одна дитина – восьмирічна донька. Прокуратура вже ініціювала питання про позбавлення її батьківських прав. Дітей вилучено з родини. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків», – наголосив Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські затримали пару, яку підозрюють у продажі своєї новонародженої дитини. За словами правоохоронців, 21-річна дівчина та 38-річний співмешканець погодились віддати немовля за $10 тис. (понад 420 тис. грн).

Раніше у Сумах поліція затримала жінку за спробу продати свою новонароджену дитину. За матеріалами справи, 35-річна жителька Сумщини на пізньому терміні вагітності почала шукати охочих придбати її майбутню дитину. Попередньо, вона планувала отримати $30 тис. 

Теги: Закарпаття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Добова пропускна здатність обʼєкта становитиме 600 легкових авто, 30 автобусів і 350 вантажівок
Голова Агентства відновлення розповів, коли на кордоні з Румунією з’явиться новий пункт пропуску
2 квiтня, 19:05
Російські загарбники запустили по Закарпатській області ударні дрони
Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Закарпаття: є поранений
1 квiтня, 15:51
Обіцянки Царства Божого та слід Кремля. Хто просуває політичне русинство на Закарпатті?
Обіцянки Царства Божого та слід Кремля. Хто просуває політичне русинство на Закарпатті?
31 березня, 10:00
Діяльністю іноземної агентури керував Золтан Андре
Встановлено особу угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті
23 березня, 15:46
Зібрані овочі місцеві аграрії реалізують як через оптових покупців, так і самостійно на ринках
На Закарпатті стартував збір ранніх овочів: редис уже продають, капусту чекають у квітні
22 березня, 15:33
Посадовець ТЦК вимагав два авто, щоб не мобілізувати працівників
Скандал у ТЦК: підполковник вимагав у бізнесу два авто
13 березня, 16:09
Дії чоловіків кваліфіковано за статтею про хуліганство
Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі
11 березня, 11:54
Кабмін вирішив реорганізувати УжНУ та Мукачівський університет
Кабмін об’єднав два найбільші університети Закарпаття
9 березня, 20:44
Контрольно-пропускний пункт «Косино – Барабаш» не працюватиме протягом 10 та 11 березня
Рух через популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною буде обмежено: деталі
9 березня, 19:06

Кримінал

Суд обрав запожіний захід нападнику на військового ТЦК у Харкові
Суд обрав запожіний захід нападнику на військового ТЦК у Харкові
Судді перенесли засідання у справі Фаріон: у чому причина
Судді перенесли засідання у справі Фаріон: у чому причина
СБУ затримала подружжя, яке готувало теракт у центрі Харкова
СБУ затримала подружжя, яке готувало теракт у центрі Харкова
НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко
НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко
Шпигування за громадянами ЄС, США та України через роутери: викрито російські спецслужби
Шпигування за громадянами ЄС, США та України через роутери: викрито російські спецслужби

Новини

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Сьогодні, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua