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У Сумах поліція затримала жінку, яка намагалась продати новонароджену доньку за $30 тис.

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Сумах поліція затримала жінку, яка намагалась продати новонароджену доньку за $30 тис.
За даними правоохоронців, вона отримала завдаток розміром $1 тис. Жінку затримали, коли їй передали основну частину коштів
фото: su.npu.gov.ua

На початку травня жінка погодилася передати дівчинку жителю Білопільської громади, оформивши фіктивне батьківство

У Сумах поліція затримала жінку за спробу продати свою новонароджену дитину. Як передає «Главком», про це повідомила Національна поліція в Сумській області.

За матеріалами справи, 35-річна жителька Сумщини на пізньому терміні вагітності почала шукати охочих придбати її майбутню дитину. Попередньо, вона планувала отримати $30 тис.

У Сумах поліція затримала жінку, яка намагалась продати новонароджену доньку за $30 тис. фото 1
фото: su.npu.gov.ua

На початку травня вона погодилася передати дівчинку жителю Білопільської громади, оформивши фіктивне батьківство. За даними правоохоронців, вона отримала завдаток розміром $1 тис. Жінку затримали, коли їй передали основну частину коштів.

У Сумах поліція затримала жінку, яка намагалась продати новонароджену доньку за $30 тис. фото 2
фото: su.npu.gov.ua

Зараз слідчі розв’язують питання щодо повідомлення затриманій про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України, тобто за торгівлю людьми. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські затримали жительку Одеського району за підозрою у вбивстві дитини. Про це повідомляє поліція Одеської області, передає «Главком».

Подія трапилась у ніч проти 3 травня. Вже зранку 3 травня 43-річна жінка звернелась до поліції та повідомила про смерть дев’ятимісячної донечки. Водночас зазначивши, що дитина померла несподівано.

До слова, на Черкащині 25-річній жінці повідомлено про підозру через умисне вбивство своєї новонародженої дитини.

Раніше ми писали, що в Болгарії у Вакарелі українка вбила п'ятирічку доньку та 11-річного сина. Тіла двох дітей знайшов їх батько.

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Теги: торгівля людьми дитина

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