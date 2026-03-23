Встановлено особу угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті

glavcom.ua
Діяльністю іноземної агентури керував Золтан Андре
фото: скриншот з відео

Контррозвідка Служби безпеки України встановила особу розвідника угорської військової розвідки, який керував агентурною мережею, викритою навесні 2025 року на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Тоді Служба безпеки затримала двох учасників шпигунського осередку, які збирали дані про військову захищеність регіону, місцеві суспільно-політичні настрої та можливу реакцію населення у разі введення туди угорських військ.

За матеріалами справи, діяльністю іноземної агентури керував кадровий співробітник угорської воєнної розвідки – Золтан Андре. Встановлено, що саме він проводив в Угорщині агентурні зустрічі з одним зі своїх інформаторів із Закарпаття, який шпигував у західному регіоні України і за це був затриманий контррозвідкою СБУ.

«Як з’ясувало розслідування, з 2016 до 2020 року Андре перебував у Грузії, де проводив розвідувальну діяльність «під прикриттям» представника дипломатичної місії Угорщини. Після повернення з Південного Кавказу з 2021 року він почав розвідувально-підривну діяльність проти України. Цього ж року він особисто завербував колишнього військового з Берегівського району та перевів його у «режим очікування». А вже у вересні 2024 року Андре «активував» агента і доручив йому шпигувати на Закарпатті», – йдеться у повідомленні.

Задокументовано, як чоловік розвідував місця дислокації Сил оборони, зокрема намагався виявити бойові позиції української ППО, що захищає небо західного регіону України. Також за дорученням Андре агент мав підшукати «кандидатів» на вербування до агентурного апарату угорської воєнної розвідки. В зоні особливої уваги іноземного спецслужбіста були колишні та кадрові військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів України.

Крім цього, за наявними даними, Андре використовував для вербування можливості угорських дипломатичних установ на Закарпатті, до яких місцеві жителі подавали анкети з персональними даними на отримання угорського громадянства. Для залучення до співпраці іноземний спецслужбіст обіцяв гроші та різні преференції від Угорщини.

Встановлено, що вербувальні бесіди та агентурні зустрічі Андре здебільшого проводив у власному авто. Для конспірації він використовував оперативний псевдонім. Так, наступною фігуранткою, яку залучив до співпраці Андре, стала колишня контрактниця однієї з бойових бригад ЗСУ, яку невдовзі разом з іншим агентом було затримано Службою безпеки.

При цьому встановлено ще одного військовослужбовця ЗСУ, якого угорський військовий розвідник намагався втягнути до співпраці. Цій особі замість грошової винагороди він обіцяв регулярні поставки наркотичних засобів для «особистих потреб».

«Служба безпеки України закликає громадян бути пильними. Якщо до вас звертаються із сумнівними пропозиціями, ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ: чат-бот «Спали» ФСБшника». Тел.: 0 800 501 482. Email: [email protected]», – наголошує СБУ.

Нагадаємо, у травні 2025 року Служба безпеки вперше в історії України затримала агентів воєнної розвідки Угорщини, які здійснювали шпигунську діяльність проти нашої країни. Угорські агенти збирали інформації про військову захищеність Закарпатської області та пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні.

