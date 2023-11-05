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Тендер на 20 млн грн: Міноборони пояснило високу вартість папок

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Тендер на 20 млн грн: Міноборони пояснило високу вартість папок
Медіа повідомляли, що на сім тисяч тек для особових справ збираються витратити понад 20 млн грн
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони України спростувало інформацію про завищені ціни на папки для особових справ 

Міноборони України заперечило інформацію ЗМІ про те, що на сім тисяч тек для особових справ збираються витратити понад 20 млн грн. Про це йдеться у роз’ясненні міністерства.

У жовтні на ProZorro з’явилася інформація про закупівлю папок Міністерством оборони вартістю тендера в понад 20,3 млн грн.

5 листопада деякі українські медіа повідомили, що Міністерство оборони замовило сім тисяч тек для особових справ осіб молодшого і старшого офіцерського складу, а також осіб рядового, сержантського і старшинського складу. На них мали витратити 20 млн грн. Тобто ціна однієї папки – три тисячі.

Міноборони пояснило, що сім тисяч папок – це кількість одиниць лише в першому лоті тендера. Насправді лотів було чотири і відомство планувало закупити понад 58 тис. одиниць товару. Тому середня очікувана вартість однієї папки становить 351 грн.

Також у Міністерстві зазначили, що внутрішній фінансовий аудит веде перевірку цін. Поки вона триває, договорів щодо закупівлі цих обкладинок не підписуватимуть.

Нагадаємо, Рахункова палата України затвердила результати Аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству оборони для придбання речового майна та забезпечення харчування військовослужбовців Збройних Сил України. 

У тексті доповіді повністю підтверджуються дані журналістського розслідування щодо завищення цін на продукти харчування, оприлюдненого у «Дзеркалі тижня» в січні цього року.

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Теги: аудит Міноборони держзакупівлі ProZorro

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