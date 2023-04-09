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«Закон на нашому боці»: митрополит Павло вкотре зробив нову заяву

Софія Сидоренко
glavcom.ua
«Закон на нашому боці»: митрополит Павло вкотре зробив нову заяву
фото: скріншот з відео

У відео Павло Лебідь декілька разів наголосив, що він не чинив нічого протизаконного: як в церковному, так і в державному житті

Заарештований колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло знову опублікував відео-звернення. У відео він пригрозив Божим покаранням людям, що зносили церкви у Львові та інших містах.

Митрополит зазначив, що він нікуди не втече та додав, що він не зробив нічого протизаконного

«Дивно інше: назначають скільки людей ... охороняють людину, яка нічого не зробила протизаконного», –  каже Павло у своєму відео.

Також колишній намісник Києво-Печерської кілька разів наголошував на тому, що він не винний: 

  • «Мене заточили за те, що я закликав до покаяння, тиші, милосерді і молитві, не порушувати державні закони, а виконувати їх».
  • «У мене радість на душі. Якби я зробив якийсь гріх державний чи в церкві, то мені було б сумно».

Митрополит УПЦ МП пригрозив руйнівникам церков:

«Ви думаєте Господь залишить без покарання руйнівників церков у Львові, Івано-Франковську, Хмельницькому, Вінниці та в Лаврі», – заявив митрополит Павло.

Колишній намісник Києво-Печерської лаври заявив, що «закон на його боці» і вимагає «не липових» рішень суду. Крім того, митрополит Павло зазначив, що «ми ще судимося в міжнародних інстанціях і те, що мене нема в монастирі це ще нічого не значить»

Нагадаємо, що до Апеляційного суду надійшла апеляція на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який Шевченківський райсуд Києва обрав для колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. 

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Теги: закон відео Московська церква в Україні

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