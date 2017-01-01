Затриманий шпигун Єжов у 2014-му поширював фейки про Україну - InformNapalm

Єжов розповідав американцям російські міфи про громадянську війну в Україні

Затриманий за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами перекладач Кабміну Станіслав Єжов ще під час своєї роботи в Посольстві України у Вашингтоні у 2013 році поширював кремлівські фейки про Україну, і завідомо був у групі ризику. Як йдеться в матеріалі волонтерської міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, на



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Станіслав Єжов ніколи не приховував проросійську позицію

Єжов розповідав американцям російські міфи про громадянську війну в Україні

Затриманий за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами перекладач Кабміну Станіслав Єжов ще під час своєї роботи в Посольстві України у Вашингтоні у 2013 році поширював кремлівські фейки про Україну, і завідомо був у групі ризику.

Як йдеться в матеріалі волонтерської міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, на початку 2014 року, під час анексії Криму та захоплення Донбасу Єжов періодично зустрічався з представниками американського істеблішменту і замість того, щоб відстоювати інтереси України, яка стала жертвою російської агресії – займався розповсюдженням російських міфів та дискредитацією новообраної української влади.

«Саме в цей час Єжов, зустрічаючись у неформальній обстановці з представниками американського істеблішменту замість того, щоб відстоювати інтереси України, займався розповсюдженням російських міфів: про поділ на захід і схід, про громадянську війну в Україні, про націоналістів-радикалів, які раптом вирішили знести режим Януковича і так далі. У тепличних комфортних умовах за вечерями з лососем Єжов впевнено розповідав ці байки американцям. І більшість вірила — бо як не повірити офіційному представнику Посольства України у США?!» - розповіло джерело InformNapalm про роботу дипломата.

При цьому свою позицію щодо нової влади Єжов особливо не приховував, та робив відповідні дописи у соцмережах. Саме робота Єжова радником Посольства України у Вашингтоні (США) малась на увазі під «довготривалим відрядженням», коли Єжова завербувало ГРУ РФ.

Після свого повернення до України Єжов деякий час працював в Адміністрації президента, а потім перейшов на службу до тоді ще спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана, з яким працював аж до моменту свого затримання – 20 грудня і обіймав в уряді посаду заступника керівника протоколу. Таким чином, Єжов весь час спокійно працював на ворога під час війни, ходив на зустрічі на вищому рівні, зустрічався з Байденом, Джонсоном, Мей, Волкером та іншими.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

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Джерело: zn,ua