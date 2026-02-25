У Луцьку чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК

Нападника було знешкоджено та передано правоохоронцям

У вівторок, 24 лютого, у Луцьку чоловік кілька разів стріляв у бік військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його затримали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинський обласний ТЦК.

Зазначається, що інцидент стався під час проведення заходів оповіщення. Громадянин здійснив кілька пострілів, однак завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника оперативно знешкодили, а зброю вилучили та передали правоохоронцям. Ніхто з військових не постраждав, нині тривають слідчі дії.

«Волинський ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви насильства чи збройної агресії щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків. Подібні дії є неприпустимими та підлягають належній правовій оцінці відповідно до чинного законодавства України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 лютого в Київському районі Одеси під час виконання заходів із перевірки військово-облікових документів група людей напала на працівників ТЦК, застосувавши сльозогінний газ та фізичну силу.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв по групі оповіщення у Вінниці 1 лютого. Побачивши групу оповіщення, чоловік вистрілив у напрямку службового авто та правоохоронців, після чого з місця події зник. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

До слова, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що протягом 2025 року Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримав понад 6 тис. звернень від громадян про порушення прав людини під час мобілізації.