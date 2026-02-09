Головна Країна Події в Україні
Повітряні сили показали унікальні кадри збиття «шахеда» пілотом F-16

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Повітряні сили показали унікальні кадри збиття «шахеда» пілотом F-16
Наразі невідомо, у якому саме регіоні були зафільмовані ці кадри
Ігнат показав відео, де український пілот на винищувачі F-16 епічно знищує ворожий «шахед»

8 лютого мережею поширилися ефектні кадри збиття пілотом F-16 російського ударного дрона «шахед», однак підтвердження офіційного від Сил оборони не було, а в коментарях люди запевняли, що це може бути монтаж або ШІ.

Згодом начальник Управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив інформацію, що відео не згенероване ШІ та показав унікальні кадри.

«Ні, це не згенеровані штучним інтелектом кадри, це – справжній український пілот на винищувачі F-16 епічно знищує ворожий шахед над Україною! Скільки уже таких збиттів… Для ліквідації цілі пілот застосував авіаційну гармату. Відео з соцмереж, автор невідомий, пілот – наш!», – написав Ігнат.

Наразі не повідомлялось, у якому саме регіоні були зафільмовані ці кадри.

Варто зазначити, що, за повідомленням Defense Express, українська авіація на практиці випередила США у застосуванні концепції Agile Combat Employment (ACE).

Українські пілоти F-16 успішно відбивають атаки дронів і крилатих ракет, одночасно розробляючи власні тактики і процедури для дій у складних умовах.

До слова, міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що країна зможе передати Україні свої винищувачі F-16 після того, як отримає й введе в експлуатацію нові літаки F-35

Теги: пілот F-16 Юрій Ігнат Повітряні сили ЗСУ

