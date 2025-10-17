«Укренерго» повідомило, коли введе аварійні відключення світла

Енергетики подовжують відновлювати пошкоджені енергооб'єкти

Сьогодні, 17 жовтня, планується застосування аварійних знеструмлень увечері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника «Укренерго» Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.

«Графіки аварійних відключень частково застосовуються до побутових споживачів. Ці обмеження сьогодні будуть у період проходження вечірнього максимуму навантаження і, можливо, у найближчу годину у східній частині України», – каже він.

Зайченко наголосив, що росіяни перейшли до тактики «випаленої землі» під час атак на енергетику, знищуючи послідовно цілі енергорайони. При цьому від ударів особливо страждають теплоелектроцентралі.

Нагадаємо, окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської та Донецької областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену масованими обстрілами та пошкодженнями об’єктів енергетичної інфраструктури, в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як відомо, уночі 16 жовтня окупанти вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок були знеструмлені споживачі у кількох областях.

До слова, очільник «Укренерго» Віталій Зайченко вважає, що аварійні відключення світла в Україні можуть тривати тиждень.