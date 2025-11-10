Міндіч утік з України? Держприкордонслужба зробила заяву

НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча 10 листопада. Водночас, за даними медіа з посиланням на правоохоронні органи, Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку, проведеного НАБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Речник зазначив, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами.

Нагадаємо, 10 листопада в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводять обшуки детективи НАБУ. Про це повідомив Ярослав Железняк. За словами нардепа, також обшуки проходять в «Енергоатомі».

Зокрема, вранці, 10 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. За даними джерел РБК-Україна, обшуки у Тімура Міндіча та Германа Галущенка проводяться в рамках однієї справи, яка стосується корупції у енергетичній сфері.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».