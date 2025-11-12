Головна Країна Кримінал
Справа про корупцію в енергетиці. Суд обрав запобіжний захід Рьошику

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Справа про корупцію в енергетиці. Суд обрав запобіжний захід Рьошику
Фігурант плівок НАБУ перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави
фото: Схеми

За даними слідства, Ігор Фурсенко був представником так званого «бек-офісу з легалізації коштів «Енергоатома»

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку на псевдо Рьошик. Він є фігурантом справи про корупцію в «Енергоатомі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми».

Прокурор САП просив суд застосувати щодо Фурсенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 254 млн грн. Водночас суддя вирішив, що Фурсенко перебуватиме під вартою до 8 січня з можливістю внесення застави у розмірі 95 млн грн.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

До слова, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Крім того, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до однієї з працівниць «бек-офісу з легалізації коштів «Енергоатома». Мова про Лесю Устименко.

Теги: корупція в Україні Енергоатом Вищий антикорупційний суд Операція «Мідас» Ігор Фурсенко

