Операція «Мідас». Антикорупційна прокуратура почала службове розслідування через витік даних

Прокурор САП повідомив про можливий витік даних досудового розслідування у справі про корупцію в енергетиці

Уранці 10 листопада керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що відповідне рішення Клименко ухвалив на підставі рапорту одного з прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших справ.

«Службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю САП. Його висновки можуть стати підставою для адміністративних та процесуальних рішень», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. За словами нардепа Ярослава Железняка, також обшуки проходили в «Енергоатомі».

Також детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. За даними джерел РБК-Україна, обшуки у Тімура Міндіча та Германа Галущенка проводилися в рамках однієї справи, яка стосується корупції в енергетичній сфері.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

До слова, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча 10 листопада. Водночас, за даними медіа з посиланням на правоохоронні органи, Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку, проведеного НАБУ.