Операція «Мідас»: суд відправив під варту ще одну фігурантку справи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Операція «Мідас»: суд відправив під варту ще одну фігурантку справи
Людмила Зоріна має ФОП
фото: Суспільне

Прокурори просили для Зоріної заставу в 15 млн 140 тис. грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для приватної підприємиці Людмили Зоріної – її взято під варту на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 12 мільйонів гривень. Зоріну підозрюють у причетності до схеми розкрадання коштів у компанії «Енергоатом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання суду.

Прокурори просили для Зоріної заставу в 15 млн 140 тис. грн.

Зауважимо, Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування. На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович. Про особу з таким же ПІБ розповіли у своєму розслідуванні журналісти Bihus.Info – це ексрадник очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, який постійно відвідував АРМА і давав вказівки службовцям, хоча не є його працівником.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Зокрема, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Крім того, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до однієї з працівниць «бек-офісу з легалізації коштів «Енергоатому» Лесі Устименко та Ігорю Фурсенку на псевдо Рьошик.

Теги: Операція «Мідас» корупція в Україні Вищий антикорупційний суд

Операція «Мідас»: суд відправив під варту ще одну фігурантку справи
Операція «Мідас»: суд відправив під варту ще одну фігурантку справи
