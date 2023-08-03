Затримано посадовця КМВА, який за гроші допомагав чоловікам виїхати з України

Самого організатора схеми ДБР затримало під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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Посадовець організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Ціна «послуги» для однієї особи становила 10 тис. дол. За ці гроші «клієнтам» оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Під контролем правоохоронних органів задокументовано кілька випадків видачі фіктивних документів. Самого організатора схеми ДБР затримало під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам, за які він отримав 30 тис. дол.

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Проведені обшуки за місцем проживання посадовця, в районному територіальному центрі комплектування, Київській міській військовій адміністрації. В результаті у «ділка» вилучено понад 48 тис. дол. (з них вже 2 тис. дол. ідентифіковано, як кошти отримані за «вирішення питання» незаконно переправлення чоловіків за кордон) та 5 тис. євро.

Попередня правова кваліфікація злочину – незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманому.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші факти та особи, котрі можуть бути причетними до вчинення правопорушення. Перевіряється причетність до злочину посадовців одного із київських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Раніше повідомлялося, що посадовець військкомату на Київщині, який переправляв ухилянтів за кордон, отримав підозру.