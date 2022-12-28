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В Альпах затримано Жеваго. Чим «прославився» бізнесмен

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Альпах затримано Жеваго. Чим «прославився» бізнесмен
На майно підозрюваного олігарха накладено арешт, а також на пов’язаних з ним юридичних осіб
фото з відкритих джерел

Ексдепутата готують до екстрадиції в Україну

За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель. Ексдепутата готують до екстрадиції в Україну

ДБР нагадало, що під час розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн грн, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

У серпні 2022 року «Українська правда» оприлюднила розслідування «Батальйон Монако». Журналісти знайшли Костянтина Жеваго на його власній яхті з назвою «Z» вартістю близько $70 млн. Після цього у ДБР заявили, що вживають заходів для затримання та екстрадиції до України одного з фігурантів журналістського розслідування, який є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро у незаконній розтраті коштів.

Констянтиг Жеваго був депутатом III-VIII скликань від партії «Батьківщина» та самовисуванцем за мажоритарним округом. До 2015 року йому належав банк «Фінанси та Кредит», який нині перебуває у стані ліквідації.

Жеваго є акціонером і СЕО компанії Ferrexpo, якій належить низка активів в Україні, зокрема Полтавський, Єристівський та Беланівський гірнично-збагачувальні комбінати. Також йому належить корпорація «Артеріум», яка була створена у 2005 році. До неї входять підприємства «Київмедпрепарат» і «Галичфарм». Ця компанія є другою за прибутком в Україні у галузі. Корпорація має представництва у багатьох країнах СНД та є орієнтованою на експорт.

Крім того, екснардепу належить Білоцерківська ТЕЦ. Журналістські розслідування показують, що неодноразово компанії, що пов’язані з Жеваго, вигравали тендери на обслуговування Білоцерківської ТЕЦ, зокрема переведення її на спалювання твердого вугілля.

Також бізнесмену належить Стаханівський вагонобудівний завод, однак він розташований на окупованій території.

Теги: Костянтин Жеваго ДБР Франція Україна

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