У Франції затримано українського бізнесмена Жеваго

Ексдепутата готують до екстрадиції в Україну

Колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Про це в ефірі телемарафону розповіла радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

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«На сьогоднішній день на запит слідчих ДБР вдалося в Куршавелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень у ДБР», – розповіла Сап’ян.

Наразі готуються документи на екстрадицію.

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У середині липня повідомлялося, що Інтерпол оголосив у розшук екснардепа Жеваго.

У Держбюро розслідувань нагадували, що 27 вересня 2019 року екснардепу заочно було повідомлено про підозру. Він, за версією слідства, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

Активи банку «Фінанси та кредит» було виставлено на продаж за 191 млн грн.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго в розшук ще восени 2019 року.

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У грудні того ж року суд дав дозвіл на його арешт, а президент Володимир Зеленський пізніше хотів, щоб Жеваго «вийшов на зв'язок» для вирішення проблем Кременчуцького автомобільного заводу (КрАз).