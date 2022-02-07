«Експрокурорці» Алчевська, яка допомагала терористам, суд виніс покарання

У 2015 році зловмисниця отримала посаду в «прокуратурі» від бойовиків

У 2015 році зловмисниця отримала посаду в «прокуратурі» від бойовиків

У 2017 році поплічницю терористів було оголошено у загальнодержавний розшук

До восьми з половиною років засуджено «експрокурорку» тимчасово окупованого Алчевська, яка зрадила присязі та перейшла на бік окупантів. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, жінка у 2015 році отримала від бойовиків керівну посаду у «прокуратурі» – очолила підрозділ так званої генеральної прокуратури «ЛНР» у тимчасово окупованому Алчевську.

«Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази того, що, перебуваючи на посаді «прокурора» міста, вона забезпечувала виконання і дотримання незаконно виданих окупантами «законів». Зокрема, за вказівками ватажків терористичної «ЛНР» здійснювала контроль за перереєстрацією захоплених українських підприємств в органах окупаційної адміністрації та стягненням з них податків до «бюджету ЛНР»; чинила тиск на підприємницькі структури, санкціонувала незаконні затримання та арешти громадян України», – йдеться у повідомленні СБУ.

На підставі зібраних доказів незаконної діяльності, у 2017 році поплічницю терористів було оголошено у загальнодержавний розшук. Їй заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння створенню, або діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Лисичанський міський суд, розглянувши обвинувальні матеріали за заочною процедурою, прийняв остаточне процесуальне рішення щодо вини правопорушниці та засудив її до 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Термін покарання обчислюватиметься з дня затримання засудженої. Вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, представник окупаційної влади Донеччини, так званий колишній заступник міністра інформації «ДНР» Володимир Пряхін втік на окуповану Донеччину і не з'явився у суд у Києві.

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