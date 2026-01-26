Головна Країна Кримінал
Суд продовжив арешт режисера Білоуса, підозрюваного у зґвалтуванні студенток

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Суд продовжив арешт режисера Білоуса, підозрюваного у зґвалтуванні студенток
Білоусу оголошено підозру у сексуальному насильстві щодо студенток
фото: Суспільне

Суд продовжив Андрію Білоусу арешт до 21 березня

Печерський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою ексдиректора Молодого театру, викладача університету Карпенка-Карого, режисера Андрія Білоуса до 21 березня. Про це повідомила суддя-спікерка суду Марія Пилаєва, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Щодо підозрюваного ухвалою слідчого судді Печерського райсуду міста Києва строк тримання під вартою продовжено до 21 березня 2026 року», – сказала Пилаєва.

Нагадаємо, поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток. За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат. 

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, задокументували факти злочинних дій щодо п’яти потерпілих, серед яких є неповнолітня.

Зокрема, генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував повідомлення про підозру екскерівнику Молодого театру, викладачу Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрію Білоусу.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та вже колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Згодом Андрій Білоус відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

Дружина режисера Андрія Білоуса Ірина заявила, що її чоловіка «намагаються знищити без суду і доказів». Тим же, хто, за її словами, насмілюється стати на його захист або ж відмовляється приєднуватися до публічного цькування, погрожують фізичною розправою. 

Теги: зґвалтування Андрій Білоус

