ЄС передає Україні 447 генераторів – Кулеба

ЄС передає для громад генераторів на €3,7 млн

На тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Кулебу.

Загальна вартість переданого обладнання становить €3,7 млн. Партія складається з 445 генераторів малої потужності та двох потужних промислових генераторів.

«Це важлива підтримка для безперебійної роботи шкіл, лікарень, соціальних закладів, укриттів і пунктів обігріву, а також котелень, водозаборів, очисних споруд і артезіанських свердловин. Генератори, що спрямовуються до Києва, забезпечать потреби критичної інфраструктури столиці. Загалом допомогу отримають також Київська область, а також Донецька, Запорізька, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Одеська, Сумська та Миколаївська області», – зазначив Олексій Кулеба.

За словами міністра, поставка здійснюється через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісії (ERCC) з резервів rescEU у співпраці з Червоним Хрестом України.

Кулеба наголосив на важливості такої оперативної реакції партнерів у найскладніший період зими.

«Вдячний партнерам за цю підтримку. Вона посилює стійкість громад і країни загалом – і має дуже конкретний, відчутний результат для людей», – підсумував Олексій Кулеба.

Нагадаємо, Україна отримала від партнерів понад 50 тонн енергетичного обладнання для відновлення пошкоджень енергосистеми після російських терактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За словами міністра, партнери передали Україні понад 50 тонн технічної допомоги для відновлення енергетики. Вантажі надійшли з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.

«Це силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо. У п'ятницю має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії. Ще 400 генераторів їде до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже прямує до резервного Хабу Міненерго», – пояснив він.

Як зазначив очільник енергетичного відомства, міністерство оперативно опрацьовує запити від енергетиків. Вже відправлено 20 вантажів для підприємств паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури – загалом 114 тонн обладнання.