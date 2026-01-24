Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЄС передає Україні 447 генераторів – Кулеба

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
ЄС передає Україні 447 генераторів – Кулеба
Партія складається з 445 генераторів малої потужності
фото: glavcom.ua

ЄС передає для громад генераторів на €3,7 млн

На тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Кулебу.

Загальна вартість переданого обладнання становить €3,7 млн. Партія складається з 445 генераторів малої потужності та двох потужних промислових генераторів.

«Це важлива підтримка для безперебійної роботи шкіл, лікарень, соціальних закладів, укриттів і пунктів обігріву, а також котелень, водозаборів, очисних споруд і артезіанських свердловин.  Генератори, що спрямовуються до Києва, забезпечать потреби критичної інфраструктури столиці. Загалом допомогу отримають також Київська область, а також Донецька, Запорізька, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Одеська, Сумська та Миколаївська області», – зазначив Олексій Кулеба.

За словами міністра, поставка здійснюється через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісії (ERCC) з резервів rescEU у співпраці з Червоним Хрестом України.

Кулеба наголосив на важливості такої оперативної реакції партнерів у найскладніший період зими.

«Вдячний партнерам за цю підтримку. Вона посилює стійкість громад і країни загалом – і має дуже конкретний, відчутний результат для людей», – підсумував Олексій Кулеба.

Нагадаємо, Україна отримала від партнерів понад 50 тонн енергетичного обладнання для відновлення пошкоджень енергосистеми після російських терактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За словами міністра, партнери передали Україні понад 50 тонн технічної допомоги для відновлення енергетики. Вантажі надійшли з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.

«Це силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо. У п'ятницю має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії. Ще 400 генераторів їде до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже прямує до резервного Хабу Міненерго», – пояснив він.

Як зазначив очільник енергетичного відомства, міністерство оперативно опрацьовує запити від енергетиків. Вже відправлено 20 вантажів для підприємств паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури – загалом 114 тонн обладнання.

Читайте також:

Теги: електроенергія Європейський Союз Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп підписав документи про створення «Ради миру»
Reuters: ЄС стурбований довічною роллю Трампа на чолі Ради миру
Сьогодні, 02:36
Температури цієї зими не виходять за межі історичних значень
«Мінус 20 – не аномалія». Синоптикиня пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні
21 сiчня, 00:11
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 9 січня 2026 року
8 сiчня, 21:18
Трамп не дотиснув Зеленського, як хотіли у Кремлі, хоча і розсипався в компліментах на адресу Путіна
Переговори заходять у глухий кут: Путін піднімає ставки
30 грудня, 2025, 12:01
Путін бреше і блефує: що далі мають зробити США та Європа
Путін прагне затягти нас у пастку
29 грудня, 2025, 14:24
Деталей розмови з Путіним Трамп не повідомив
Трамп перед зустріччю із Зеленським поговорив із Путіним
28 грудня, 2025, 19:16
Привид Будапешта Або чому треба бути обережним у визначеннях
Привид Будапешта: як швидкий мир може стати пасткою
27 грудня, 2025, 23:59
У чому полягає антиукраїнськість Михайла Булгакова?
Українофоб чи русофоб? Головний секрет Булгакова, про який всі мовчать
26 грудня, 2025, 09:27
Мирні домовленості, якщо вони все ж таки будуть підписані, не мають стати черговим Будапештським Меморандумом чи Мінськими угодами
Батіг чи пряник: як США і Європа шукають формулу миру
25 грудня, 2025, 12:41

Події в Україні

ЄС передає Україні 447 генераторів – Кулеба
ЄС передає Україні 447 генераторів – Кулеба
Зеленський привітав розвідників та окреслив нові пріоритети
Зеленський привітав розвідників та окреслив нові пріоритети
Не можна зволікати з поставками ППО: Зеленський про наслідки нічної атаки на Україну
Не можна зволікати з поставками ППО: Зеленський про наслідки нічної атаки на Україну
Чернігів та область залишилися без світла через масований обстріл
Чернігів та область залишилися без світла через масований обстріл
Атака на Харків: зросла кількість постраждалих
Атака на Харків: зросла кількість постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року

Новини

День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Сьогодні, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Сьогодні, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Вчора, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Вчора, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua