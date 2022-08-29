На Рівненщині правоохоронці впіймали росіянку, яка зливала дані про переміщення ЗСУ

За даними слідства, жителька міста Сарни фотографувала військову техніку та відправляла дані ворогу

Жителька Сарн фіксувала рух військових та надсилала ці дані представникам Росії, після чого по місту завдавались ракетні удари. Про це йдеться у повідомленні Рівненської обласної прокуратури.

За даними слідства, у Сарнах тривалий час проживала громадянка Росії. Вона фотографувала військову техніку та самих військових у місті. Потім у месенджері WhatsApp вона надсилала ці фото ворогу.

«Крім цього, сповідуючи проросійські погляди та неприязнь до України, жінка заперечувала обстріли ЗС РФ мирного населення та визнавала правомірною збройну агресію держави-окупанта», – йдеться у повідомленні.

Жінці повідомили про підозру у «поширенні інформації про рух Збройних сил України» та «виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ». За скоєні злочини вона може отримати до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, 28 серпня росіяни завдали ракетного удару по Рівненщині. У результаті ракетної атаки по Сарненській територіальній громаді постраждав один із об'єктів військової інфраструктури.

25 червня під час повітряної тривоги у Рівненській області пролунало кілька вибухів.

Рашисти двома ракетами влучили по цивільній інфраструктурі: станції техобслуговування авто з мийкою та в ще один комплекс з ремонту машин.

Внаслідок атаки загинуло четверо осіб – чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє осіб перебувають у тяжкому стані.

Як відомо, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.