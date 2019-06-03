З’явилися нові деталі у справі кульового поранення хлопчика на Київщині



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У підозрюваних вилучили дві гвинтівки і набої

Під час обшуку за місцем проживання правоохоронців, які поранили п’ятирічного хлопчика на Київщині, було вилучено пневматичну гвинтівку та набої до неї, малокаліберну гвинтівку та патрони до неї, а також магазин до пістолета ПМ. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного Кирила з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Проте, пізніше Державне бюро розслідувань пом’якшило категорію злочину. «За процесуального керівництва прокуратури Київської області 2 червня слідчим Державного бюро розслідувань двом поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст.128 КК України, а саме в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб», - йдеться у повідомленні.