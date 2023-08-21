У звільненій Бородянці пройшла церемонія вручення Шевченківської премії (відео)

Уперше за історію незалежності України відзнаку не вручили до дня народження поета

У деокупованій Бородянці на Київщині відбулася церемонія нагороджена лауреатів Національної премії України ім. Тараса Шевченка. Про це повідомив очільник Шевченківського комітету Євген Нищук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Церемонія пройшла під розстріляним російськими окупантами пам’ятником Тарасу Шевченку в Бородянці. Уперше за історію незалежності України відзнаку не вручили до дня народження поета.

«Шевченко це той, хто промовляє часом, хто промовляє певною рефлексією на те, що відбувається в різні епохи та часи нашого шляху до свободи. І зараз у часу повномасштабної війни очевидно, що цей символ, символ погруддя, коли його прострілювали кулеметами, мені розповідали тут очевидці, вони (окупанти – «главком») стріляли, а він лиш трохи похилився, але він стоїть», – розповів Нищук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Грошова премія відбувається поза сценою звичайним перерахуванням коштів. Лауреати самі ж вибирають, куди спрямувати отримані кошти.

Список переможців:

Національну премію України імені Тараса Шевченка 2023 року за книгу поезій «Орден мовчальниць» отримала Калитко Катерина.

Також премію отримали учасники гурту «Хорея Козацька» за аудіоальбом «Пісні Української революції».

За книгу «Крім „Кобзаря“ Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах премію отримав літературознавець Михайло Назаренко.

Також премію вручили журналістові Віталію Портнікову за публіцистичні статті та виступи останніх років.

За документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» премію отримала режисерка Ірина Цілик.

Переможці отримали Національну премію України імені Тараса Шевченка у розмірі 429 тис. грн кожна.

Окрім того, було нагороджено лауреатів Шевченківської премії 2022 року.

У номінації «Кіномистецтво» премію отримала режисерка Катерина Горностай із повнометражним ігровим фільмом «Стоп-Земля».

У номінації «Література» лауреаткою стала Тамара Горіха Зерня з романом «Доця».

У номінації «Театральне мистецтво» нагороду отримали Тамара Трунова, Наталка Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос за виставу «Погані дороги» Київського академічного театру драмі й комедії на лівому березі Дніпра.

До слова, Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До відома, 28 липня, президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка 2023 року та затвердження нового персонального складу Комітету Шевченківської премії.

Нагадаємо, 22 травня президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Шевченківського комітету – ним став Євген Нищук.