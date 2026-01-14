Головні кінопрем'єри тижня: на екрани виходять фільми з Ольгою Куриленко та Тімоті Шаламе

Цього тижня в українському кінопрокаті з'явилися шість кіноновинок

Спортивна драма «Марті Супрім. Геній комбінацій» з Тімоті Шаломе в головній ролі вже отримала нагороду на кінопремії «Золотий глобус 2026». Також на екрани вийшов психологічний трилер «Інший» з французькою акторкою українського походження Ольгою Куриленко. На екрани також вийшов американський постапокаліптичний горор-трилер «28 років по тому: Храм кісток». «Главком» детально розказує про ці та інші прем'єри 15 січня 2026 року.

Марті Супрім. Геній комбінацій

Країна: США

США Режисер: Джош Сефді

Джош Сефді Актори: Тімоті Шаламе, Гвінет Пелтроу, Одесса Езайон, Абель Феррара, Геза Рьоріг, Френ Дрешер

«Марті Супрім. Геній комбінацій». Офіційний трейлер

Американська спортивна драма знята на основі розповіді про легендарного гравця в настільний теніс Марті Рейсмана. «Марті Супрім. Геній комбінацій» – одна з найбільш обговорюваних прем'єр сезону, яка вийшла на екрани північноамериканських кінотеатрів наприкінці 2025 року та вже встигла потрапити у добірки найкращих стрічок року від Національної ради кінокритиків США та Американського інституту кіномистецтва.

У центрі сюжету – Марті Маузер, молодий мрійник й продавець взуття у Нью-Йорку 1950-х. Його роль виконує титулований Тімоті Шаламе. Головний герой одержимо прагне перетворити настільний теніс на справжнє мистецтво і стати кращим у світі. Його персонаж – не просто спортсмен, а людина, що бореться за власну ідентичність, любов і «місце під сонцем» у суспільстві, яке часто не визнає його талантів та амбіцій.

Окрім Шаламе, у фільмі знялась оскароносна Гвінет Пелтроу, яка зіграла кінозірку Кей Стоун. Бюджет «Марті Супрім. Геній комбінацій» склав $70 млн. Режисер Джош Сефді працював із досвідченим оператором Даріусом Хонджі, знімаючи на 35-мм плівку. Костюми та декорації, на які пішла значна частина бюджету, ретельно відтворювали атмосферу Нью-Йорка 1950-х.

Процес створення стрічки був тривалим: ідея та підготовка до фільму почалися ще у 2018 році. Але про офіційний старт оголосили лише в липні 2024-го. Це дало команді можливість не лише ретельно опрацювати сценарій і стиль епохи, але й дозволило Шаламе інтенсивно тренуватися у настільному тенісі, щоби виглядати переконливо у ключових ігрових сценах. До речі, під час зйомок однієї сцени Шаламе відмовився від дублера і погодився зніматися кілька годин поспіль в інтенсивній грі, аби передати емоційну й драматичну сутність сцени.

Робота 30-річного Шаламе не пройшла повз кінокритиків. Роль Марті Рейсмана принесла перемогу на кінопремії на «Золотий глобус 2026». Тімоті переміг в категорії «Найкращий актор у комедії чи мюзиклі». За прогнозами критиків, Шаламе буде номіновано і на Оскар-2026. Так це чи ні, стане відомо вже 22 січня.

Інший

Країна: Франція

Франція Режисер: Давід Моро

Давід Моро Актори: Ольга Куриленко, Жан Шац, Філіп Шурер, Лола Бонавентуре

«Інший». Офіційний трейлер

Фільм «Інший» – психологічний трилер з елементами жаху від французького режисера Давіда Моро, який повертається до напруги та гнітючої атмосфери на екрані, знайомої шанувальникам його попередніх робіт. У центрі сюжету – Аліса, яку грає французька акторка українського походження Ольга Куриленко. Її героїня – жінка, яка після смерті матері повертається до сімейного дому свого дитинства, де нічого не змінилося. Але все здається іншими з погляду її спогадів і емоцій. Тут вона знаходить сучасну систему відеоспостереження, приховані камери та загадкову тінь, що спостерігає за нею. Те, що має бути простою формальністю з поховання, перетворюється на подорож у власні страхи й пригнічені спогади.

Критики сприйняли фільм неоднозначно: деякі схвально відзначають атмосферу та роботу Куриленко. Але інші вважають, що стрічка заплутується у власних ідеях і не завжди знаходить чіткий тон між психологічним жахом та сюрреалістичним експериментом. Узагальнюючи рецензії, «Інший» – не просто трилер про страшні події, це спроба заглибитися у внутрішній світ героїні, поставити під сумнів пам'ять, сімейні зв'язки і те, наскільки минуле може визначати теперішнє.

46-річна Ольга Куриленко не тільки акторка, але й модель, яка здобула світову популярність після ролі дівчини Бонда у фільмі «Квант милосердя» (2008). Народилася в Бердянську (Запорізька область), у 16 років переїхала до Франції, де почала модельну кар'єру, а згодом перейшла в кіно. Вона також зіграла ролі. зокрема, у стрічках «Облівіон», «Сім психопатів», «Чорна вдова». Куриленко бере участь у європейських і голлівудських проєктах, поєднуючи екшен-ролі з психологічними драмами.

28 років по тому: Храм кісток

Країна: США

США Режисер: Ніа ДаКоста

Ніа ДаКоста Актори: Рейф Файнс, Джек О'Коннелл, Алфі Вільямс, Емма Лейрд, Ерін Келліман

«28 років по тому: Храм кісток». Офіційний трейлер

«28 років по тому: Храм кісток» – новий масштабний постапокаліптичний горор-трилер, який продовжує всесвіт культової франшизи 28 Days Later. Стрічка є четвертим фільмом у загальній серії, сценарій до неї написав Алекс Гарленд, який повернувся до роботи над матеріалом після успіху попередніх частин.

Цього разу події розгортаються 28 років після початку епідемії вірусу Люті, що перетворив людей на шалено агресивних інфікованих. Проте цей світ – не лише про мертвих, що повстають, а й про живих, чиї моральні межі зникли в боротьбі за виживання. Головний герой, науковець Ієн Келсон, якого грає англійський актор Рейф Файс,

Головним героєм залишається Рейф Файнс у ролі доктора Ієна Келсона, науковця, що присвятив себе вшануванню загиблих і дослідженню людської природи під час катастрофи. На відміну від класичного фільму в стилістиці жаху-зомбі, «Храм кісток» поєднує різні жанри. Присутні класичні елементи постапокаліпсису, глибше досліджуються теми віри, моралі та пам'яті. В критичні моменти ще не інфіковані люди проявляють свої не найкращі сторони характеру. коли живі стають не менш страшними, ніж інфіковані.

Бюджет фільму склав $63 млн. Режисерка Ніа ДаКоста у своєму стилі візуалізувала виразність та нестандартність сюжетних поворотів. Що часто поєднувало жах і темний гумор. На відміну від попередніх частин франшизи, вона не намагалася просто імітувати стиль Денні Бойла, творця оригінальних «28 днів по тому». За словами самої ДаКости, вона хотіла зробити фільм своїм, з унікальним, іноді сюрреалістичним тоном, який важко описати, але який точно відрізняється від всього, що було раніше.

Лисий – хіт сезону

Країна: Франція

Франція Режисер: Каміль Деламарр

Каміль Деламарр Актори: Кев Адамс, Мікаель Юн, Раян Бенсетті, Фостін Козьєль, Шанталь Ладезу, Жан Франсуа Кейрі

«Лисий – хіт сезону». Офіційний трейлер

Режисером нової французько-бельгійської комедії став Каміль Деламарр, відомий своїми роботами над, зокрема, бойовиками «13-й район: «Цегляні маєтки» бойовиками 13-й район: «Цегляні маєтки» та «Перевізник: Спадщина». У центрі сюжету «Лисий – хіт сезону» – Закарі, якому щойно виповнилося 30 років. Він щиро закоханий у свою дівчину Ромі і зробив їй пропозицію руки і серця. Але Закарі дізнається від лікарів про повне облисіння, що має настати протягом пів року. Почувши це, Ромі розриває з ним стосунки, і Зак, розгублений і пригнічений, звертається за допомогою до свого дядька Жозефа. Серія абсурдних експериментів, дивних лайфхаків та кумедних пригод перетворює боротьбу головного героя на справжнє шоу.

Бюджет стрічки «Лисий – хіт сезону» склав близько €10 млн. Під час промокампанії фільму актори наголошували, що вони активно працювали над фізичним образом своїх персонажів. Зокрема Кев Адамс, який у трейлері та промо матеріалах позував із помітно лисою головою, що викликало різні емоції в глядачів ще до виходу фільму. За словами деяких учасників зйомок у соцмережах та інтерв'ю, гумор у діалогах народжувався не лише з тексту, але й зі спонтанних жартів під час репетицій, що додавало природності й невимушеності фінальним сценам.

Ще один аспект, про який згадували у промо матеріалах, – це те, що режисер Каміль Деламарр хотів створити фільм, який би розважав і водночас змушував задуматися про соціальні очікування щодо зовнішності і прийняття себе. За його словами, саме поєднання абсурдного гумору з життєвими переживаннями робить стрічку «комедією з душею», яка говорить про те, що кожен може бути «хітом сезону» у своєму житті. Навіть якщо ситуація здається безнадійною.

Звук падіння

Країна: Німеччина

Німеччина Режисер: Йоганнес Робертс

Йоганнес Робертс Актори: Сюзанна Вуест, Лені Гайзелер, Годе Бенедікс, Маша Шилінські

«Звук падіння». Офіційний трейлер

Нова драматична стрічка вже отримала міжнародне визнання, здобувши приз журі на 78-му Каннському кінофестивалі 2025 року. Також «Звук падіння» один з кандидатів від став офіційною заявкою Німеччини на кінопремію «Оскар 2026» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

У центрі сюжету – чотири дівчини з різних історичних епох, чиї життя пов’язані однією й тією самою фермою в регіоні Альтмарк на сході Німеччини. Альма живе на початку XX століття – незадовго до Першої світової війни. Еріка – наприкінці Другої світової війни. Ангеліка – у 1980-х у НДР, а Ленка – у сучасній об'єднаній Німеччині. Через сто років і через покоління їхні історії, що спочатку здаються окремими, починають переплітатися, відкриваючи приховані сімейні та соціальні травми, мовчання і темні таємниці, які передаються через покоління.

Режисеркою фільму стала Маша Шилінскі, для якої «Звук падіння» став другою повнометражною роботою після її психологічної драми «Дочка». Щоб знайти відповідних акторок для чотирьох різних епох, команда провела понад 1400 прослуховувань, шукаючи обличчя, які б передавали характер часу й внутрішній світ героїнь. Зйомки проходили влітку 2023 року на локаціях у Саксонії-Анхальт. Знімальна група працювала 34 дні, намагаючись зберегти атмосферу історичної автентичності фермерського життя кожної епохи.

Чарлі Суперпес

Країна: Канада

Канада Режисер: Ші Вейгман

«Чарлі Суперпес». Офіційний трейлер

«Чарлі Суперпес» – анімаційна сімейна родина пригодницька комедія, створена студією Icon ICON Creative Studios у кооперації з Centurion Pictures та Cineplex Pictures. Це канадські компанії, що мають досвід роботи з великими міжнародними партнерами. Сюжет мультфільму розгортається навколо Денні – доброго, трохи сором'язливого хлопчика, і його вірного собаки Чарлі. Домашній улюбленець звичайнісіньким ранком несподівано отримує надзвичайні суперздібності після загадкового викрадення інопланетянами. Повернувшись із цими дарами, Чарлі стає супергероєм, якому належить не лише захищати свого найкращого друга, але й врятувати людство від підступного кота на ім'я Падді, що задумав світове лихо. Фільм поєднує пригоди, комедію та теплі душевні моменти про дружбу й відповідальність.

Головного героя Чарлі озвучив титулований голлівудський актор Оуен Вілсон. Він відомий, зокрема, за проєктами «Історія іграшок 4», «Зоолендeр», «Шанхайський полудень», «Марлі та я». Оуен працював над проєктом на самому початку виробництва Робота Оуена Вілсона відбулася задовго до завершення проєкту, що Це дозволило аніматорам точніше пропрацювати та передати емоції та міміку персонажа Чарлі на основі інтонацій і характерної манери актора.

Офіційні дані про бюджет мультфільму «Чарлі Суперпес» не були оприлюднені. Маркетингова кампанія анімаційної стрічки була побудована таким чином, щоб залучити не лише дітей, а й дорослих глядачів. Ключові меседжі про дружбу, сміливість і доброту, за задумом творців мультфільму, підкреслюють, що справжні супергерої – це ті, хто піклується про інших, а не лише ті, хто має суперсили.