Помер 24-річний український режисер Сергій Сасін

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Пішов з життя український режисер Сергій Сасін
фото: uafilmacademy

Автору серіалу про рятувальників ДСНС було 24 роки

У віці 24 років помер український режисер Сергій Сасін. Причиною смерті стала онкологічна хвороба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську кіноакадемію.

За словами близьких, Сергій Сасін помер від раку кишківника з метастазами. В останні хвилини життя поруч із ним перебував рідний брат Назар.

Інформацію про дату та місце прощання з режисером родина наразі не оприлюднила. Сергій Сасін був відомий роботою над українськими телевізійними проєктами. Зокрема, він став автором серіалу «Виклик», який вважається першим в Україні серіалом про роботу рятувальників ДСНС.

Також режисер працював над детективною драмою «Відважні», що присвячена темі домашнього насильства. Серіал «Виклик» вийшов на українському телебаченні як проєкт, спрямований на популяризацію роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Проєкт отримав увагу глядачів завдяки соціальній тематиці та зображенню роботи екстрених служб в умовах сучасної України.

