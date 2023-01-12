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Актриса Олеся Жураківська очолила столичний театр

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Актриса Олеся Жураківська очолила столичний театр
Олеся Жураківська зазначила, що театр буде існувати в просторі сучасного європейського театру
фото з відкритих джерел

Місце керівника київського Театру на Лівому березі звільнилося після того, як його керівник Стас Жирков виїхав під час війни за кордон

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра у Києві очолила провідна акторка Олеся Жураківська. Таке рішення ухвалив Департамент культури Київської міської державної адміністрації. Про це йдеться на сторінці театру у Facebook.

«Раді повідомити, що сьогодні провідна акторка Театру на лівому березі Жураківська Олеся очолила рідний театр. Виконувати обов'язки директорки-художньої керівниці вона буде на час воєнного стану і до проведення конкурсу на цю посаду. Вітаємо усіх, хто разом з нами вболівав за її кандидатуру», – йдеться в повідомленні.

Жураківська зазначила, що театр рухатиметься за обраним вектором – існувати в просторі сучасного європейського театру.

«Наша мета на сьогодні, враховуючи обставини, в яких ми живемо, – не втратити те, що ми напрацювали, зберегти і примножити наші надбання, наші традиції. А для нашого театру традиційним є: експериментувати, не боятися говорити про важливе і бути в авангарді», – зазначила Журавська.

Напрям театру, який був започаткований Едуардом Митницьким, продовжила команда Стаса Жиркова (екс директора-художнього керівника театру) та Тамари Трунової (головної режисерки театру). За останні роки в театрі відбулися колаборації з європейськими театрами, в репертуарі з’явилися вистави, створені іноземними режисерами. Актори працювали з потужною сучасною українською драматургією авторства Наталки Ворожбит, Сергія Жадана, Олександра Середіна.

Місце керівника київського Театру на Лівому березі звільнилося після того, як його керівник Стас Жирков виїхав під час війни за кордон.

Раніше повідомлялося, що директором театру в Кропивницького став херсонець з проросійським минулим.

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Теги: Київ Стас Жирков театр актор

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