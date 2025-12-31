Росія влаштувала «танці на кістках» у драмтеатрі Маріуполя. Реакція МЗС
Під завалами драматичного театру загинули близько 300 людей
Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на заплановані Росією «урочистості» з нагоди так званого повторного відкриття Маріупольського драматичного театру – будівлі, яка в березні 2022 року стала місцем одного з найжахливіших воєнних злочинів російської армії, передає «Главком».
Тоді російська авіація навмисно скинула авіабомбу на театр, у підвалах якого переховувалися сотні цивільних, серед них – діти. Перед входом великими літерами було написано слово «Діти», аби пілоти безпомилково розуміли, що всередині перебувають мирні мешканці. Попри це, удар було завдано.
«У грудні 2025 року – через три роки – Росія проводить святкові заходи з нагоди так званого «повторного відкриття» театру на тому самому місці, де були вбиті мирні жителі Маріуполя, що супроводжуватимуться танцями, концертами та святкуваннями. Це навмисний терор і навмисна спроба уникнути відповідальності. Росія має бути притягнута до відповідальності за забрання життів невинних людей та за скоєння геноциду проти українського народу», – йдеться у повідомленні.
Україна вкотре закликала міжнародну спільноту до рішучої реакції та притягнення Росії до відповідальності за всі воєнні злочини.
Amnesty International офіційно визнала той авіаудар навмисним нападом на цивільних, що забрав сотні життів.
Як повідомлялось, Кремль розробляє цинічний проєкт так званого «воєнного туризму» на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Як повідомляє The Times, загарбники планують перетворити зруйновані внаслідок бойових дій міста на туристичні об'єкти, щоб отримувати прибуток та просувати пропаганду про «місця слави».
Коментарі — 0