Росія влаштувала «танці на кістках» у драмтеатрі Маріуполя. Реакція МЗС

На театр у березні 2022 року окупанти скинули бомбу, знаючи, що там перебували цивільні, зокрема, діти

Під завалами драматичного театру загинули близько 300 людей

Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на заплановані Росією «урочистості» з нагоди так званого повторного відкриття Маріупольського драматичного театру – будівлі, яка в березні 2022 року стала місцем одного з найжахливіших воєнних злочинів російської армії, передає «Главком».

Тоді російська авіація навмисно скинула авіабомбу на театр, у підвалах якого переховувалися сотні цивільних, серед них – діти. Перед входом великими літерами було написано слово «Діти», аби пілоти безпомилково розуміли, що всередині перебувають мирні мешканці. Попри це, удар було завдано.

«У грудні 2025 року – через три роки – Росія проводить святкові заходи з нагоди так званого «повторного відкриття» театру на тому самому місці, де були вбиті мирні жителі Маріуполя, що супроводжуватимуться танцями, концертами та святкуваннями. Це навмисний терор і навмисна спроба уникнути відповідальності. Росія має бути притягнута до відповідальності за забрання життів невинних людей та за скоєння геноциду проти українського народу», – йдеться у повідомленні.

In March 2022, Russia dropped an aerial bomb on the Mariupol Drama Theater, where hundreds of people were sheltering – children among them. It deliberately turned this place into a mass grave, committing a blatant war crime.



The word “CHILDREN” was written in front of the… pic.twitter.com/Ce6KnICY8g — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) December 30, 2025

Україна вкотре закликала міжнародну спільноту до рішучої реакції та притягнення Росії до відповідальності за всі воєнні злочини.

Amnesty International офіційно визнала той авіаудар навмисним нападом на цивільних, що забрав сотні життів.

Як повідомлялось, Кремль розробляє цинічний проєкт так званого «воєнного туризму» на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Як повідомляє The Times, загарбники планують перетворити зруйновані внаслідок бойових дій міста на туристичні об'єкти, щоб отримувати прибуток та просувати пропаганду про «місця слави».