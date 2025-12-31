Головна Країна Суспільство
Росія влаштувала «танці на кістках» у драмтеатрі Маріуполя. Реакція МЗС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія влаштувала «танці на кістках» у драмтеатрі Маріуполя. Реакція МЗС
На театр у березні 2022 року окупанти скинули бомбу, знаючи, що там перебували цивільні, зокрема, діти
Під завалами драматичного театру загинули близько 300 людей

Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на заплановані Росією «урочистості» з нагоди так званого повторного відкриття Маріупольського драматичного театру – будівлі, яка в березні 2022 року стала місцем одного з найжахливіших воєнних злочинів російської армії, передає «Главком».

Тоді російська авіація навмисно скинула авіабомбу на театр, у підвалах якого переховувалися сотні цивільних, серед них – діти. Перед входом великими літерами було написано слово «Діти», аби пілоти безпомилково розуміли, що всередині перебувають мирні мешканці. Попри це, удар було завдано.

«У грудні 2025 року – через три роки – Росія проводить святкові заходи з нагоди так званого «повторного відкриття» театру на тому самому місці, де були вбиті мирні жителі Маріуполя, що супроводжуватимуться танцями, концертами та святкуваннями. Це навмисний терор і навмисна спроба уникнути відповідальності. Росія має бути притягнута до відповідальності за забрання життів невинних людей та за скоєння геноциду проти українського народу», – йдеться у повідомленні.

Україна вкотре закликала міжнародну спільноту до рішучої реакції та притягнення Росії до відповідальності за всі воєнні злочини.

Amnesty International офіційно визнала той авіаудар навмисним нападом на цивільних, що забрав сотні життів. 

Як повідомлялось, Кремль розробляє цинічний проєкт так званого «воєнного туризму» на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Як повідомляє The Times, загарбники планують перетворити зруйновані внаслідок бойових дій міста на туристичні об'єкти, щоб отримувати прибуток та просувати пропаганду про «місця слави».

Теги: театр авіаудар Маріуполь

Росія влаштувала «танці на кістках» у драмтеатрі Маріуполя. Реакція МЗС
Росія влаштувала «танці на кістках» у драмтеатрі Маріуполя. Реакція МЗС
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Церковний календар на 2026 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
Церковний календар на 2026 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
Cкільки територій Україна втратила у 2025 році: інфографіка
Cкільки територій Україна втратила у 2025 році: інфографіка
На окупованій Луганщині уражено нафтобазу (відео)
На окупованій Луганщині уражено нафтобазу (відео)
Яке релігійне свято відзначається 31 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 31 грудня 2025: традиції та молитва

