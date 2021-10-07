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    Бразильський муніципалітет визнав українську другою офіційною мовою

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    Муніципалітет Прудентополіс називають столицею української громади у Бразилії - Бразильський муніципалітет визнав українську другою офіційною мовою

    Муніципалітет Прудентополіс називають столицею української громади у Бразилії

    Фото: Олександр Гливинський

    У Конґресі українців зазначили, що новий закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістів та навчання молоді

    Українська мова стала офіційною у бразильському муніципалітеті Прудентополіс. Тепер вона зможе там функціонувати на рівні з португальською – офіційною мовою в Бразилії. Про це повідомили Світовий конґрес українців та міська рада Тернополя – міста-побратима Прудентополіса.

    Відповідне рішення місцеві депутати підтримали одноголосно. У Конґресі українців зазначили, що новий закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістів та навчання молоді.

    Як ідеться у документі, закон дозволить муніципалітету забезпечити викладання української мови, а також сприятиме її популяризації серед населення.

    Для цього місто може розвивати пресу, музику, театр та інші сфери культури українською мовою. Крім того, у Прудентополісі тепер зможуть навіть встановлювати дорожні та туристичні знаки українською мовою.

    Як відомо, Прудентополіс – муніципалітет та його адміністративний центр у штаті Парана. Населення – приблизно 50 тисяч людей. Цей муніципалітет називають столицею української громади у Бразилії, адже 75% усього населення міста мають українське походження. Переважно це вихідці з Тернопільщини. У муніципалітеті досі існують публікації українською мовою, а релігійні святкування та радіопрограми ведуть українською мовою.

    Як зазначили у міській раді Тернополя, Прудентополіс приваблює багатьох туристів культурною спадщиною наших іммігрантів, тому сюди приїжджають, щоб побачити українські вишиванку, писанку, танці, послухати українські пісні та гру на народних музичних інструментах, а також скуштувати традиційні українські страви.

    До слова, в українській армії з'являться мовні інструктори.

    Теги: місцева влада мова закон Бразилія українська мова Тернопіль
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    Бразильський муніципалітет визнав українську другою офіційною мовою