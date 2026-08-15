Працювала з Cartier та іншими брендами. У 44 роки раптово померла відома українська мисткиня

Витинанки Дарії Альошкіної прикрашали штаб-квартиру ООН у Швейцарії

У суботу, 15 серпня, у Львові раптово померла 44-річна мисткиня, майстриня витинанки Дарія Альошкіна. Як інформує «Главком», про це на своїй інстаграм-сторінці повідомив її чоловік музикант Гордій Старух.

«Сьогодні моя любляча дружина, та матір трьох моїх дітей, мисткиня світового рівня раптово відійшла у засвіти. Про чин прощання та похорону повідомлю згодом», – написав він.

Дарія Альошкіна народилась у Києві, закінчила Львівську національну академію мистецтв. Працювала в галузі скульптури, витинанки, графіки. З 2010 року представляла Україну з монументальними витинанками в різних країнах світу: в Польщі, Німеччині, Франції, Бельгії, США, Канаді тощо.

Витинанки Дарії Альошкіної прикрашали штаб-квартиру ООН у Швейцарії, а сама художниця співпрацювала з такими знаними брендами, як Cartier, французькою дизайнеркою Issabel Daëron.

Раніше у Ладижині Вінницької області померла Валентина Сушицька – праправнучка Тараса Шевченка по лінії його сестри Катерини. Жінці було 90 років.