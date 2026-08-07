У Львові створять мистецький простір та пам’ятник Івану Вакарчуку

Син Івана Вакарчука, музикант Святослав Вакарчук, подякував Львівській міській раді за ухвалене рішення

Виконавчий комітет Львівської міської ради оголосив конкурс на створення культурно-мистецького простору імені Івана Вакарчука у Львові. Про це повідомив Святослав Вакарчук, передає «Главком».

Вакарчук висловив вдячність за ухвалене рішення та зазначив, що родина пишається появі пам’ятника у місті.

«Наступного року ми будемо відзначати 80 років з татового дня народження, і public art може стати чудовим подарунком до цього ювілею. Тим більше, місце, на якому пропонують створити такий мистецький простір, – знакове. Це парк імені Івана Франка. Поруч – вулиця, що носить імʼя Івана Вакарчука. Нижче – його рідний університет», – підкреслив Святослав Вакарчук.

Музикант закликав митців, скульпторів та архітекторів брати активну участь у конкурсі, щоб професійне журі обрало найкращий проєкт.

«Я прошу всіх митців, скульпторів, архітекторів, які мають таке бажання, обовʼязково подаватись на конкурс, щоб професійне журі вибрало достойного переможця. Я б дуже хотів, щоб памʼятник Івану Вакарчуку був не тільки окрасою міста з мистецької точки зору, але й залишався справжнім, автентичним символом памʼяті про нього і для нас, і для всіх наступних поколінь. Він заслужив на це. Львівʼяни заслужили на це», – підсумував він.

Іван Вакарчук – видатний український фізик, професор, багаторічний ректор Львівського національного університету імені Івана Франка та міністр освіти і науки України (2007–2010 рр.). Саме під його керівництвом у системі вищої освіти відбулася фундаментальна реформа: ЗНО стало обов'язковим для всіх абітурієнтів, що зробило вступ до вишів прозорим і гарантувало рівні можливості для української молоді незалежно від статків.

Раніше український співак та фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук розповів, як його названа донька Діана Фонарьова одного разу надихнула його та змінила його уподобання в музиці. Цим артист поділився в подкасті Unzip.

Як розповів Святослав Вакарчук, Діана відкрила йому рок-гурт Fleetwood Mac. Дівчина показала співаку новий жанр у музиці, на який він раніше не звертав уваги.

Нагадаємо, український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у День батька показав своїх дітей – сина Івана та доньку Соломію.

Зазначимо, Святослав Вакарчук 19 червня 2021 року вперше став батьком. У нього народився син. У червні 2021 року Вакарчук повідомив про розрив стосунків із дизайнеркою Лялею Фонарьовою, зазначивши, що вони «завжди були, є і будуть близькими людьми». Вони прожили разом понад 20 років.