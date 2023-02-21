Держкіно та ймовірна очільниця «Довженко-Центру» не дійшли згоди у підписанні контракту
Сторони не дійшли згоди за пунктами контракту, які стосуються прийняття нового статуту
Державне агентство з питань кіно не уклало контракт із Оленою Гончарук, яка перемогла на конкурсі на посаду генерального директора «Довженко-Центру». Про це повідомляє «Суспільне».
Зазначається, що сторони не дійшли згоди за пунктами контракту, які стосуються прийняття нового статуту.
Представники Держкіно заявили, що згоди не досягли за п'ятьма пунктами, водночас Гончарук та адвокати стверджують, що розбіжності є за 25 пунктами.
Тому сторони взяли час, щоб вивчити контракт і внести до нього коментарі.
Олена Гончарук вперше очолила «Довженко-Центр» у квітні 2021 року. Втім 2 листопада 2022 року Держкіно відсторонило її від виконання обов’язків. Гончарук залишилася на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру.
До відома, конкурс на посаду керівника Довженко-Центру було оголошено 21 грудня 2022 року. Прийом документів від претендентів тривав до 20 січня 2023 року.
Нагадаємо, Держагентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію найбільшого і єдиного міжнародно визнаного кіноархіву України Довженко-Центру. Наказ де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.
Згодом, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно.
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