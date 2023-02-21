Держкіно та ймовірна очільниця «Довженко-Центру» не дійшли згоди у підписанні контракту

Олена Гончарук вперше очолила «Довженко-Центр» у квітні 2021 року, втім 2 листопада 2022 року Держкіно відсторонило її від виконання обов’язків

Сторони не дійшли згоди за пунктами контракту, які стосуються прийняття нового статуту

Державне агентство з питань кіно не уклало контракт із Оленою Гончарук, яка перемогла на конкурсі на посаду генерального директора «Довженко-Центру». Про це повідомляє «Суспільне».

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Зазначається, що сторони не дійшли згоди за пунктами контракту, які стосуються прийняття нового статуту.

Представники Держкіно заявили, що згоди не досягли за п'ятьма пунктами, водночас Гончарук та адвокати стверджують, що розбіжності є за 25 пунктами.

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Тому сторони взяли час, щоб вивчити контракт і внести до нього коментарі.

Олена Гончарук вперше очолила «Довженко-Центр» у квітні 2021 року. Втім 2 листопада 2022 року Держкіно відсторонило її від виконання обов’язків. Гончарук залишилася на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру.

Довженко-Центр – найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 тис. найменувань (більше 60 тис. одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 тис. архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF). Колекція Довженко-Центру є найбільшою в світі збіркою творів українського кіномистецтва.

До відома, конкурс на посаду керівника Довженко-Центру було оголошено 21 грудня 2022 року. Прийом документів від претендентів тривав до 20 січня 2023 року.

Нагадаємо, Держагентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію найбільшого і єдиного міжнародно визнаного кіноархіву України Довженко-Центру. Наказ де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.

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Згодом, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно.

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