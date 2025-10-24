ДТЕК опублікував графіки відключень у Києві на 24 жовтня
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
У п'ятницю, 24 жовтня, у Києві діятимуть стабілізаційні відключення світла. ДТЕК опублікував графіки, повідомляє «Главком».
Графіки відключень світла на 24 жовтня
1.1 черга
- з 07:00 до 12:00;
- з 17:30 до 22:00
1.2 черга
- з 07:00 до 12:00;
- з 17:30 до 22:00
2.1 черга
- з 07:00 до 12:00;
- з 17:30 до 22:00
2.2 черга
- з 07:00 до 12:00;
- з 17:30 до 22:00
3.1 черга
- з 11:00 до 15:00;
- з 21:00 до 23:00
3.2 черга
- з 21:00 до 23:00.
4.1 черга
- з 09:00 до 15:00;
- з 21:00 до 23:00.
4.2 черга
- з 11:00 до 15:00;
- з 21:00 до 23:00.
5.1 черга
- з 14:00 до 18:30.
5.2 черга
- з 14:00 до 18:30.
6.1 черга
- з 14:00 до 18:30.
6.2 черга
- з 15:00 до 18:30.
Нагадаємо, графіки погодинних відключень застосовуватимуться з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг. Також передбачені графіки обмеження потужності для промислових споживачів у такий же період.
