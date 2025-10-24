ДТЕК опублікував графіки відключень у Києві на 24 жовтня

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

У п'ятницю, 24 жовтня, у Києві діятимуть стабілізаційні відключення світла. ДТЕК опублікував графіки, повідомляє «Главком».

Графіки відключень світла на 24 жовтня

1.1 черга

з 07:00 до 12:00;

з 17:30 до 22:00

1.2 черга

з 07:00 до 12:00;

з 17:30 до 22:00

2.1 черга

з 07:00 до 12:00;

з 17:30 до 22:00

2.2 черга

з 07:00 до 12:00;

з 17:30 до 22:00

3.1 черга

з 11:00 до 15:00;

з 21:00 до 23:00

3.2 черга

з 21:00 до 23:00.

4.1 черга

з 09:00 до 15:00;

з 21:00 до 23:00.

4.2 черга

з 11:00 до 15:00;

з 21:00 до 23:00.

5.1 черга

з 14:00 до 18:30.

5.2 черга

з 14:00 до 18:30.

6.1 черга

з 14:00 до 18:30.

6.2 черга

з 15:00 до 18:30.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень застосовуватимуться з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг. Також передбачені графіки обмеження потужності для промислових споживачів у такий же період.