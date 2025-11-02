Київ накрив густий туман (фото)

Через туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними

Туман довше затримався на лівому березі столиці

Уранці 2 листопада Київ накрив густий туман. Про це повідомляє «Главком». Видимість 200-500 метрів. Синоптики попередили про І рівень небезпечності, жовтий.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

За спостереженням киян, туман довше затримався на лівому березі столиці. Там о восьмій ранку вулиці були затягнуті густим серпанком.

У цей самий час на правому березі світило сонечко.

Через туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними. За умови несприятливої погоди водіям слід:

знижувати швидкість руху

увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями

уникати різких маневрів на дорозі.

Що ж до пішоходів, варто:

бути уважними;

використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв у темний час доби та під час туману.

Раніше мешканців України попередили про небезпечні метеорологічні явища 2 листопада. Рівень небезпечності I (жовтий).

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами.