Київ накрив густий туман (фото)
Туман довше затримався на лівому березі столиці
Уранці 2 листопада Київ накрив густий туман. Про це повідомляє «Главком». Видимість 200-500 метрів. Синоптики попередили про І рівень небезпечності, жовтий.
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
За спостереженням киян, туман довше затримався на лівому березі столиці. Там о восьмій ранку вулиці були затягнуті густим серпанком.
У цей самий час на правому березі світило сонечко.
Через туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними. За умови несприятливої погоди водіям слід:
- знижувати швидкість руху
- увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
- уникати різких маневрів на дорозі.
Що ж до пішоходів, варто:
- бути уважними;
- використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв у темний час доби та під час туману.
Раніше мешканців України попередили про небезпечні метеорологічні явища 2 листопада. Рівень небезпечності I (жовтий).
Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами.
