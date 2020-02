Експерт розповів, чому Україні поки що не «світить» кінопремія «Оскар»



10 лютого вранці у Лос-Анджелесі завершилася 92-а урочиста церемонія нагородження Американської кіноакадемії.

Сергій Неретін вважає, що український масовий кінематограф ще замолодий

На телеканалі «Київ» стартував новий аналітично-інформаційний проект «Сьогодні в світі». У першому випуску ведучий, відомий українській журналіст Сергій Смальчук разом з ексзаступником голови Держкіно Сергієм Неретіним розбиралися, чому українському кіно не щастить отримати кінопремію «Оскар». Нагадаємо, що цього року стрічка режисера Нарімана Алієва «Додому» навіть не потрапила до так званого шорт-листа.

Неретін вважає, що український масовий кінематограф ще замолодий для того, щоб отримати цю престижну в світі нагороду. «Українське кіно стрімко розвивається лише останні п’ять років. Ми можемо порахувати на пальцях обох рук, скільки стрічок до 2014 року потрапляло до масового прокату. Звісно, фільми знімалися, але глядачі їх не бачили», - зазначив він.

Сьогодні ситуація змінилася. Наприклад, тільки в лютому на екрани виходить кілька фільмів, а на березень заплановано ще два. Тому, на думку Неретіна, у когось могла з’явитися думка, що ось-ось і «Оскара» отримаємо.

«Будь-який кінопроцес потребує часу для того, щоб з’явилися режисери, оператори, актори, сценаристи, продюсери. Отже, з одного боку, ніби вирує життя українського кіно, з іншого, якщо придивитися уважно, фільмів, які стають помітними і потрапляють до скарбниці вітчизняного кіно, у нас дуже мало», - сказав Неретін.

Крім того, на думку експерта, фільми, які пропонуються на «Оскар», мають бути зрозумілими для глядачів в усьому світі. Наприклад, останній лауреат - стрічка «Паразити» - про те, яка зараз прірва між бідними та багатими. Тема, актуальна для більшості країн. «Якщо взяти, наприклад, фільм «Додому» - це поки що тільки наша національна проблема. Вона ще не вийшла на всесвітній рівень. Так само як і «Кіборги», і «Донбас». На жаль, на церемонії вручення «Оскара» нічого робити з фільмами, які цікаві лише українському глядачеві. Але потрошку з’являться фільми, які одного разу прорвуться і туди», - сказав колишній заступник голови Держкіно України.

Найочікуваніша кіноподія року пройшла в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Церемонія вручення «Оскара-2020» тривала більше трьох годин.

Лідером за кількістю номінацій був психологічний трилер Тодда Філліпса «Джокер» — 11 номінацій, по 10 номінацій було у комедійної драми «Одного разу… в Голлівуді» Квентіна Тарантіно та історичної драми «1917» Сема Мендеса.

Сенсацією церемонії стала стрічка південнокорейського режисера Пон Джун Хо — «Паразити», яка отримала чотири «Оскари» і вперше за 92-річну історію премії стала фільмом, знятим іноземною мовою, який отримав нагороду «кращий фільм».

Три нагороди отримав фільм «1917», два «Оскари» — «Джокер» , який був фаворитом церемонії, і лише одна нагорода «Одного разу… в Голлівуді» Квентіна Тарантіно.

Крім того, продюсерка Олена Андреїчева – киянка, яка нині живе у Великій Британії, - отримала «Оскар» за найкращий документальний короткометражний фільм «Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)» Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl).